Gliński o "Kulturze w sieci": artyści mogą otrzymać stypendium

W ramach programu „Kultura w sieci” artyści mogą otrzymać stypendium miesięczne w wysokości 3 tys. zł, z kolei podmioty indywidualne, takie jak np. organizacje pozarządowe, mogą starać się o dotację w wysokości od 5 do 150 tys. zł - poinformował wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Podczas niedzielnego briefingu prasowego minister kultury przypomniał, że w ramach tarczy antykryzysowej MKiDN uruchomiło program „Kultura w sieci”. Jak mówił, chodzi o „wszelką działalność kulturalną, którą można w sieci prezentować”.

To może być czytanie wierszy, sztuk teatralnych, to może być taniec, który ktoś we własnym mieszkaniu prezentuje czy tworzenie sztuki wizualnej - ktoś rzeźbi, maluje obrazy, a my to oglądamy - mówił wicepremier Gliński.