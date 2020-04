PHH: Kolejne hotele stają się izolatoriami

Kolejne hotele, należące do Polskiego Holdingu Hotelowego, przeznaczono na izolatoria i bazę noclegową dla medyków walczących z koronawirusem - poinformował w piątek Holding.

Jak wynika z informacji PHH, na potrzeby kadry medycznej został udostępniony hotel Katowice oraz hotel Kopernik w Toruniu. Dodano, że PHH przeznacza też na izolatoria kolejne swoje obiekty: hotel Huzar w Lublinie, Iskra w Radomiu oraz Wieniawa we Wrocławiu. Będą tam przebywały - jak wyjaśniono - osoby oczekujące na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby.

Zaznaczono, że zarówno powstanie izolatoriów, jak i hoteli dla kadry medycznej możliwe było dzięki współpracy PHH z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz poszczególnych wojewodów.

Jak czytamy, w hotelu Katowice oraz hotelu Kopernik w Toruniu personel medyczny będzie miał zapewnione komfortowe warunki do odpoczynku po ciężkiej i wielogodzinnej pracy, zostanie też zminimalizowane ryzyko zakażeń dla ich rodzin. Na potrzeby personelu medycznego przeznaczono 180 pokoi w hotelu Katowice i 69 pokoi w hotelu Kopernik. Wskazano, że będą one do dyspozycji szpitali jednoimiennych, tak długo, jak będzie to konieczne. Dodano, że funkcjonowanie hotelu dla medyków, wraz z kosztami noclegu i śniadań, będzie w całości sfinansowane przez Polski Holding Hotelowy.

Napisano, że na potrzeby izolatorów przekształcone zostają - hotel Huzar w Lublinie (128 pokoi), hotel Iskra w Radomiu (50 pokoi) oraz hotel Wieniawa we Wrocławiu (161 pokoi). W budynkach izolatoriów zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych.

Jak wskazano, opiekę medyczną w izolatoriach zapewnią szpitale jednoimienne. Natomiast służby wojewody i szpitale jednoimienne zapewniają obsłudze izolatorium środki ochrony osobistej.

PAP/ as/