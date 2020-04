Tarcza Antykryzysowa. Ponad 1,3 mln wniosków o pomoc

Według stanu na sobotę jest ponad 1,3 mln wniosków dot. skorzystania z rozwiązań oferowanych przez Tarczę Antykryzysową, z czego prawie 895 tys. dotyczy zwolnienia ze składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r. - podało w sobotę ministerstwo rozwoju.

„Według stanu na 18 kwietnia na godz. 16 mieliśmy 1 321 960 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań, z czego: 894 971 - dotyczy zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.; 225 701 - świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą; 10 823 - dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego i dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; 128 833 - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców; 24 488 - świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych” - podał resort w komunikacie.