Orlen jeszcze mocniej zaangażowany w walkę z COVID-19

PKN Orlen zwiększa zakupy środków ochronnych dla służb medycznych i mundurowych. W tym tygodniu sprowadzono kolejną partię, 8,3 mln masek ochronnych, które zostaną przekazane przede wszystkim Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Rezerw Materiałowych.

Z uwagą obserwujemy sytuację i podejmujemy kolejne działania, aby jak najlepiej wesprzeć tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w powstrzymanie pandemii koronawirusa. Wiemy, jak duże ryzyko podejmują każdego dnia pracownicy służb medycznych czy mundurowych, i jak ważne jest, aby byli wyposażeni w środki ochrony. Zakup takich środków, w tym masek, jest jednym z ważniejszych punktów naszego szerokiego programu wsparcia. ORLEN jest z Polakami w dobrych i trudnych momentach. Chcemy, by wiedzieli, że na nas zawsze można liczyć – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Zaangażowanie Spółek Skarbu Państwa w walkę z koronawirusem dowodzi nie tylko patriotyzmu gospodarczego, ale również wyczucia potrzeb i dostosowania własnej działalności do sytuacji epidemicznej w kraju. Zdaję sobie sprawę z tego, że przed każdą z firm stoją trudne zadania utrzymania ciągłości funkcjonowania i stabilności zatrudnienia. Tym większe słowa uznania za wysiłek, jaki wkładają w pomoc potrzebującym - stwierdza Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

W sumie na walkę z pandemią PKN ORLEN przeznacza ponad 100 mln zł. Pomoc w formie rzeczowej i finansowej otrzymują przede wszystkim placówki medyczne, służby mundurowe, a także personel oraz podopieczni Domów Pomocy Społecznej.

Do tej pory łącznie koncern zakupił 12 mln masek ochronnych. Pierwsza partia, ok. 3,7 mln sztuk dotarła kilka tygodni temu. Sprowadzona właśnie do Polski partia 8,3 mln masek ochronnych zostanie przekazana przede wszystkim Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Rezerw Materiałowych.

Koncern kupił dwa rodzaje masek. Pierwszy to trójwarstwowe maski jednorazowe, których zewnętrzne warstwy wykonane są z materiału antybakteryjnego, natomiast wewnętrzna stanowi bazę filtrującą. Maksymalna szybkość filtracji wynosi 94%. Drugi rodzaj to maski medyczne, które ściśle przylegają do twarzy i zapewniają bardzo skuteczne filtrowanie oraz najwyższy stopień ochrony. Wydajność filtra przekracza 96 proc. Maski te wykorzystywane są przede wszystkim w służbie zdrowia oraz przemyśle chemicznym.

Maski ochronne zostały sprowadzone z Chin, które są ich największym producentem. Przekazane zostaną Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Rezerw Materiałowych, które następnie rozdysponują je według potrzeb. Częściowo przeznaczone zostaną również na potrzeby własne Grupy ORLEN, w tym spółek Orlen Lietuva i Orlen Deutschland, by wzmocnić bezpieczeństwo zatrudnionych w nich pracowników.

PKN Orlen/kp