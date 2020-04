KGHM w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

KGHM Polska Miedź S.A. upamiętnił ten dzień w symboliczny sposób. Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła, że tegoroczny Dzień będzie poświęcony tematowi zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności pandemii COVID-19. KGHM może pochwalić się dobrym doświadczeniem w profilaktyce.

W roku 2020 Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy ma podkreślić temat zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności zaś pandemii COVID-19, a także wagę zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom podczas procesu pracy, w tym zasad zapewniających ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażenia.

Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem bez względu na okoliczności. Pandemia koronawirusa to oczywiście zupełnie nowa sytuacja, która zdominowała nasze działania BHP w ostatnim czasie. Podjęliśmy radykalne działania, by ograniczyć ryzyko zakażenia - powiedział Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

KGHM odpowiedzialnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa swoich załóg. W Spółce wprowadzono specjalne procedury umożliwiając m.in. pracę zdalną na stanowiskach biurowych oraz zastosowano rozwiązania zabezpieczające pracowników. Przy głównych wejściach do wszystkich Oddziałów KGHM działają kamery termowizyjne do zdalnego pomiaru temperatury ciała wchodzących na teren zakładów pracowników. Systematycznie przeprowadzana jest gruntowna dezynfekcja najbardziej uczęszczanych miejsc we wszystkich Oddziałach. Zamówiono dodatkowy sprzęt do przemysłowego ozonowania przystosowany do kubatury pomieszczeń w oddziałach KGHM.

Do pracowników trafiają także płyny do dezynfekcji, maski, kombinezony i inne materiały ochronne. Płyny do dezynfekcji pracownicy dostali także do swoich domów, by zadbać o rodziny. W celu ograniczenia możliwości zakażenia wśród pracowników ograniczono liczbę osób przewożonych w autobusach pracowniczych i osób transportowanych w górniczych klatkach. Wsłuchując się także w głosy i emocje pracowników, Zarząd Spółki zdecydował o wstrzymaniu kontroli trzeźwości.

Kwiaty pod pomnikiem z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa złożyli Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński, Prezes Związku Pracodawców Polskiej Miedzi, Beata Staszków, przedstawiciel szefa gabinetu politycznego premiera, ministra Krzysztofa Kubowa oraz przedstawiciele centrali związkowych.

Co roku, 28 kwietnia KGHM i Związek Pracodawców Polskiej Miedzi organizowali seminarium poświęcone bezpieczeństwu w pracy. W tym roku spotkanie odbędzie się w innym terminie. Rozważana jest jego organizacja w formie wideokonferencji.

