Min.Szumowski: m.in o maskach, dł.weekendzie i weselach

Więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu koronawirusem - mówił w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Apelował też o zakładanie masek w przestrzeni publicznej, a do placówek medycznych o powrót planowych zabiegów. Prosił też o odpowiedzialność w czasie długiego weekendu majowego. Odpowiadał na pytania ws. spotkań towarzyskich.

Minister zdrowia zwracał uwagę na konferencji prasowej, że obecnie więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu koronawirusem. „Z tego się niezwykle cieszymy. Chciałbym, aby w tym kierunku wszystko przebiegało” - dodał.

Wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie miała maski w ogóle, albo miała ją zsuniętą maskę na brodę. To nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję - w przestrzeni publicznej zakładajmy maski” - oświadczył Szumowski.

Kiedyś one nie były potrzebne, teraz, kiedy mamy już ponad 300 osób ma milion mieszkańców chorych, pewnie bezobjawowych jest nieco więcej, nośmy te maski, żeby chronić innych” - dodał.