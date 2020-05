Bloomberg: Polska gospodarka najbardziej odporna

Polska gospodarka postrzegana jest jako najbardziej odporna na kryzys związany z pandemią w Unii Europejskiej - podaje portal Bloomberg.

Cytuje też prezesa PFR Pawła Borysa, który mówi, że Polska największy spadek ma już za sobą, a gospodarka zaczyna wychodzić z kryzysu.

Według przewidywań UE, w tym roku polskie PKB skurczy się o 4,3 proc. i będzie to najmniejszy spadek spośród wszystkich państw wspólnoty - przypomina Bloomberg.

W drugiej połowie kwietnia osiągnęliśmy dno aktywności ekonomicznej” - powiedział portalowi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Dodał, że nie oznacza to, że maj czy czerwiec nie będą trudne, przewiduje on, że PKB w drugim kwartale tego roku może spaść o 10 do 15 proc.

Wszystko wskazuje na to, że wyjście z kryzysu zajmie kilka miesięcy” - tłumaczył portalowi Borys. Ostrzegł jednak, że „skutki tego co dzieje się teraz będziemy odczuwali jeszcze przez lata”. Według szefa PFR związany z epidemią kryzys w polskiej gospodarce zbliżony jest do modelu opisywanego literą „U” - oznacza to gwałtowny spadek i pewien dłuższy okres recesji, bez wyraźnie najgorszego punktu tego stanu, po którym następuje stopniowy powrót do poziomu aktywności ekonomicznej sprzed wybuchu kryzysu.