Konkurencja z Chin dobija polskie meble

Zadłużona branża meblarska nie radzi sobie z tanią konkurencją. Musi zmienić profil produkcji: postawić na nowe wzornictwo i klientów z grubszym portfelem – pisze „Rzeczpospolita”.

„Branża meblarska to jeden z eksportowych filarów polskiej gospodarki. W ostatnim czasie z trudem łapie jednak oddech: w ciągu dwóch lat wartość produkcji mebli skurczyła się o 3 mld zł, w 2024 r. o 6 proc. stopniał eksport, spada zatrudnienie. Za to rosną długi: według niepublikowanego jeszcze raportu Krajowego Rejestru Długów, (…) niespłacone zadłużenie sektora sięga 130 mln zł. Do tego dochodzi rosnące zadłużenie producentów drewna, które przekroczyło już 100 mln zł. Według analityków KRD może to być sygnałem narastających trudności finansowych w całym łańcuchu dostaw” – informuje „Rz”.

Gazeta podkreśla, że Polska jest wciąż drugim eksporterem mebli na świecie (i szóstym producentem). Dodaje jednak, że jeśli Chińczycy będą zalewać europejskie rynki tanimi meblami, to pozycja polskich producentów może mocno ucierpieć.

„Co w obliczu naporu konkurencji z Chin mogą zrobić firmy? Eksperci zwracają uwagę na istniejące wciąż możliwości poprawy wydajności produkcji. Kluczowe będzie też zwiększanie wartości samych mebli przez nowe wzornictwo oraz przesuwanie oferty w kierunku wyższych segmentów cenowych. Perspektywą dla producentów ma być również większe wykorzystanie rodzajów mebli do tej pory nieco zaniedbywanych, np. łazienkowych” – czytamy w „Rz”.

