Premier: Od 18 maja wracają zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

Wiem, że ostatnie dni, ostatnie tygodnie, miesiące były dla wielu z nas trudne. Staramy się wspierać przedsiębiorców we wszystkich wysiłkach dążących do pokonania koronawirusa. Jednak ciepłe dni majowe nie pomogły utrzymaniu dyscypliny - mówił premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej przedstawił zalecenia i terminy III etapu odmrażania gospodarki

Rozumiem, że pandemia pozostawiła trwały ślad w naszych głowach i sercach. Nic nie będzie już tak proste jak wcześniej. Powrót do normalności będzie zależne od tego jak trzymamy się rygorów. Te pierwsze tygodnie nauczyły nas żyć z wirusem. Kolejne mają nam pomóc wrócić do życia gospodarczego w szerszym znaczeniu. (…) Nic nie będzie już takie jak wcześniej, a powrót do nowej rzeczywistości gospodarczej i nowej normalności zależy od tego jak będziemy trzymać się rygorów. Kolejne tygodnie mają nas nauczyć radzenia sobie z nową normalnością. - stwierdził premier Morawiecki. Dzisiaj mamy też dobre sygnały z pozostałych obszarów polskich. Gdyby wyselekcjonować wiele województw to dam liczba zakażeń jest niewielka. To skłania nas, by przedstawić III etap odmrażania gospodarki - dodał.

Premier odniósł się też do rosnących statystyk na Śląsku.

Nie zamierzamy zamykać województwa śląskiego, ale dzisiaj jest potrzeba pomocy i ta pomoc będzie tam szeroko płynąć. Dziękuję polskim górnikom, dzięki którym mamy prąd w gniazdkach i znaczną część suwerenności energetycznej - mówił.

III Etap odmrażania gospodarki:

- Od 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

- Od 18. maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w rygorze sanitarnym, np. umawianie się na konkretne godziny, a nie gromadzenie się w zakładach. W salonach fryzjerskich nie będzie poczekalni.

- Od 18 maja częściowo otwarte również lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie, ale też z utrzymaniem reżimu. Rząd zachęca do otwierania ogródków tam, gdzie się da.

- Od 18 maja także zmienione będą reguły funkcjonowania transportu publicznego. Do tej pory było to co drugie miejsce siedzące, teraz to 30 proc. miejsc siedzących i stojących.

- Od 18 maja zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych. Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów). Na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

- Od 18 maja:

wróci działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),

wznowione zostaną prace na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),

wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,

indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,

wznowienie prób i ćwiczeń.

- Od 25 maja opieka w klasach 1-3 w szkołach podstawowych. Wprowadzone będą konsultacje dla maturzystów w szkołach średnich. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

- Od 25 maja wróci możliwość zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów).

- Przedłużone będą także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Działania, o których mówił pan premier są niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Przez ostatnie lata dyskusja toczyła się wokół nakładów na służbę zdrowia. Te nakłady są niezwykle potrzebne, w związku z tym gospodarka musi funkcjonować. Oczywiście musimy to zrobić maksymalnie bezpiecznie. Zasady tutaj są dwie - dystansowanie się społeczne i utrzymywać reżim sanitarny. (…) Drugi aspekt to szybkie wyłapywanie osób z wirusem. dyby oddzielić to ognisko [kopalnie - przyp red.], to Śląsk byłby obszarem, który miałby całkowicie normalną krzywą na tle Polski. To krzywa, która zaczyna w tej chwili spadać - podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

