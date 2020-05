Premier: przy dobrej współpracy wyjdziemy z kryzysu

To wielkie zadanie odbudowy polskiej gospodarki leży w rękach polskich przedsiębiorców - mówił Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podczas briefingu prasowego na terenie zakładu produkcyjnego „Flis” w Radziejowicach. Konferencja dotyczyła wsparcia rządu dla firm m.in. z Tarczy Antykryzysowej.

Dla mnie to ogromna radość, chociaż z duszą na ramieniu. Nikt nie wie jak rozwinie się kryzys, który ze zdrowotnego przekształca się w gospodarczy. (…) Postanowiliśmy jako rząd Polski wraz z Panem Prezydentem ratować miejsca pracy. Choć to kosztuje. Kilka tygodni temu przedsiębiorstwu budowanemu od podstaw od 28 lat groziły zwolnienia pracowników. Dlatego ten trudny czas wymaga radykalnych i odważnych decyzji, które podjęliśmy - mówił Premier.

To wielkie zadanie odbudowy polskiej gospodarki leży w rękach polskich przedsiębiorców. (…) Przygotowaliśmy proces który w krótkim czasie pozwala przekazać pieniądze polskim przedsiębiorcom na ratowanie miejsc pracy. To wszystko odbywa się dzięki Tarczy Finansowej i Tarczy Antykryzysowej - dodał.

Zaskakujemy Europę i świat tempem naszego działania. Podjęliśmy nasze decyzje w sprawie ochrony zdrowia najszybciej jak się dało. Podobnie z Tarczą Antykryzysową od Polskiego Funduszu Rozwoju. Została wprowadzona bardzo szybko. (…) Staram się racjonalnie podchodzić do ocen i analiz spływających do nas z zachodnich instytucji. Ale mam bardzo emocjonalne podejście do polskiej gospodarki. Dlatego cieszę się, że nie ma zjawiska tysiąca nowych bezrobotnych. Zrobimy wszystko, by chronić polską gospodarkę i wyjść z tego kryzysu. Liczę na to, że przy dobrej współpracy za pół roku, rok wyjdziemy - reasumował Prezes Rady Ministrów.