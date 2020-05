Lotos konsekwentnie działa w obszarze paliw alternatywnych

Grupa Lotos podpisała z gminą miejską Tczew list intencyjny zakładający realizację dostaw wodoru do napędu autobusów, które miasto planuje wprowadzić do obsługi komunikacji miejskiej, podała spółka.

To jedno z działań koncernu mające na celu umacnianie pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji.

W podpisanym porozumieniu Grupa Lotos deklaruje gotowość dostarczenia wodoru o bardzo wysokiej czystości, a miasto Tczew potwierdza zamiar zapewnienia parku autobusów zasilanych tym paliwem. Zgodnie z listem, do 2023 roku magistrat chciałby pozyskać przynajmniej 4 pierwsze pojazdy tego typu. Podobne listy intencyjne spółka podpisała wcześniej z gminą Gdynia oraz gminą Wejherowo, poinformowano.

Nowoczesny koncern paliwowy nie może ograniczać się jedynie do przerobu ropy. Poszukiwanie alternatywnych paliw i źródeł energii to trend ostatnich lat. W Grupie Lotos podjęliśmy to wyzwanie, dlatego innowacyjne projekty to stała część naszych inwestycji. Jako spółka skarbu państwa zdajemy sobie sprawę, że rozwijanie nowoczesnych technologii wspiera działania rządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Dostrzegamy potencjał wodoru - Polska jest jednym z czołowych producentów tego paliwa przyszłości. Cieszy nas współpraca z kolejnym miastem w naszym regionie w obszarze niskoemisyjnego transportu. Tego typu działania to dla nas naturalny krok, ale też i sygnał o rosnącej świadomości ekologicznej wśród samorządów - powiedział prezes Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.

Współpraca z Lotosem jest kolejnym przedsięwzięciem samorządu Tczewa zmierzającym do poprawy jakości powietrza w mieście. Jestem otwarty na wszelkie proekologiczne rozwiązania, a do takich niewątpliwie należy wprowadzenie do komunikacji miejskiej autobusów ‘zeroemisyjnych’ napędzanych paliwem przyjaznym środowisku. Proekologiczne, ciche autobusy, a docelowo i inny tabor komunalny, sprawdzą się zwłaszcza na starym mieście, gdzie jakość powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, jest gorsza niż w innych dzielnicach - dodał prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.