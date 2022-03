LOTOS ogłosił wyniki finansowe za 2021 rok

Mimo zmiennego otoczenia rynkowego wywołanego pandemią Grupie Kapitałowej LOTOS udało się zachować dyscyplinę bilansową i osiągnąć wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

2021 był rokiem silnej odbudowy, chociaż rynek nadal charakteryzował się dużą zmiennością. Konsumpcja paliw w Polsce wyniosła w sumie 34,6 mln m3 i była o 7,1% wyższa niż w 2020 roku. W związku z mniejszą liczbą ograniczeń związanych z pandemią, wzrosty popytu widoczne były w każdej grupie produktowej.

Oczyszczony o zdarzenia jednorazowe skonsolidowany wynik EBITDA LIFO za cały 2021 rok wyniósł 4,23 mld zł wobec 1,36 mld zł wypracowanego rok wcześniej. Tak znaczący wzrost jest uzasadniony poprawieniem się notowań gazu i ropy naftowej dla segmentu wydobywczego oraz wyższych marż dla głównych produktów segmentu produkcji i handlu. W 2021 roku średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego wynosiło 17,3 tys. boe. W styczniu 2021 roku spółka LOTOS E&P Norge pozyskała 3 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze (w obszarach NOAKA oraz Sleipner). Z kolei pod koniec grudnia w Rotterdamie rozładowano pierwszą dostawę ropy z uruchomionego 2 miesiące wcześniej złoża Yme.

Rafineria Grupy LOTOS przerobiła w 2021 roku ok. 9,9 mln ton ropy naftowej i wyprodukowała 11 mln ton produktów, przy bliskim maksymalnego wykorzystaniu zainstalowanych mocy wytwórczych. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go ok. 6 mln ton, czyli o 3,8% więcej niż w poprzednim roku. Na koniec 2021 roku działało 520 stacji paliw z logo LOTOS. To wzrost o 7 w stosunku do końca 2020 roku.

W 2021 roku spółka realizowała planowane inwestycje i projekty rozwojowe. W lutym 2021 r. rozpoczęła się I część cyklicznego postoju remontowego w rafinerii. Prace trwały do maja. II etap został zaplanowany na wiosnę 2022 roku i jest właśnie realizowany. Na terenie rafinerii uruchomiony został czwarty nalewak kolejowy, który pozwala na napełnienie 6 tys. ton paliw na dobę. Do gdańskiego zakładu trafiła też pierwsza na świecie instalacja filtracyjnego oczyszczania UCO Pure. We wrześniu spółka LOTOS Oil podpisała z firmą Kinetics Technology umowę na realizację Projektu Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO), którego celem jest produkcja nowych wysokomarżowych produktów (olejów bazowych Grupy II). Z kolei w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie uruchomiono nowy projekt wodorowy – VETNI.

Jednym z istotnych działań Grupy LOTOS w 2021 roku, mających zapewnić ciągłość i stabilność dostaw ropy naftowej, była dywersyfikacja źródeł surowca, kierunków zaopatrzenia, gatunków ropy oraz jej dostawców. Jako element strategicznych działań ukierunkowanych na dywersyfikację dostaw do przerobu w gdańskiej rafinerii trafiła po raz pierwszy nigeryjska ropa Forcados.

W 2021 roku udało się pomyślnie wdrożyć ważne etapy budowy koncernu multienergetycznego. W marcu zarząd Grupy LOTOS przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych. 12 maja 2021 roku podpisano umowy o współpracy pomiędzy Grupą LOTOS, PKN Orlen, PGNiG oraz Skarbem Państwa. Kamieniem milowym było Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, które odbyło się 14 października 2021 roku. Udzielono wtedy zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, a także na zbycie aktywów objętych środkami zaradczymi. Na początku listopada wdrożono wewnątrzgrupową reorganizację, polegającą na integracji w jednym podmiocie – LOTOS Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego.

