Wars powita: kiedy i na jakich warunkach

- PKP Intercity analizuje możliwość ponownego uruchomienia w pociągach usług gastronomicznych świadczonych przez spółkę Wars - poinformował PAP kolejowy przewoźnik.

Mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii, analizujemy możliwość ponownego uruchomienia usługi gastronomicznej w naszych pociągach - napisano w informacji przesłanej PAP.

Dodano, że spółka w tej sprawie jest w kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Od 18 maja br. bary, kawiarnie i restauracje są otwarte. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i przedstawicielami branży gastronomicznej, przygotowało wytyczne do funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii.

Wskazano w nich, że usługi gastronomiczne - przy zachowaniu określonych ograniczeń i obostrzeń dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - mogą być świadczone w kawiarniach, restauracjach i strefach gastronomicznych, zarówno na miejscu, jak i na wynos.

Właściciele lokali muszą zadbać o zachowanie bezpiecznych odległości i środków higieny dla gości oraz regularnie dezynfekować powierzchnie w restauracjach i kawiarniach z miejscami do siedzenia.

Według wytycznych odległość od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego stolika powinna wynosić 1,5 m lub 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m.

Wars to firma, która na rynku przewozów pasażerskich działa od 1948 roku. Obsługuje podróżnych w wagonach restauracyjnych, barowych i hotelowych. Do wybuchu pandemii Wars obsługiwał 17 składów Intercity Premium, 22 wagony restauracyjne, 55 wagonów barowych i 42 wagony sypialne i z miejscami do leżenia, a także cztery restauracje w Warszawie.

Czytaj także: Już wiadmo jak będą przywracane połączenia pasażerskie

Czytaj także: Odmrażanie gospodarki: ile widzów w kinie, kiedy loty

PAP(autor: Łukasz Pawłowski)/gr