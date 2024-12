10 mld zł na tabor. Skąd wziąć tyle pieniędzy?

PKP Intercity chce sfinansować zakup piętrowych pociągów, które mają jeździć 200 km/h, środkami własnymi i kredytami oferowanymi przez banki rozwoju, zabezpieczonymi gwarancjami Skarbu Państwa - poinformował rzecznik firmy Maciej Dutkiewicz.

Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń krajowych, z możliwością domówienia kolejnych 30 pociągów, PKP Intercity ogłosiło w październiku br. Będą to pierwsze takie pociągi należące do przewoźnika. Wartość zamówienia podstawowego to prawie 10 mld zł brutto.

„Do finansowania zakupu taboru kolejowego przeznaczonego do obsługi połączeń świadczonych w ramach umowy PSC (umowa o świadczenie usług publicznych) Spółka korzystać będzie głównie ze środków własnych oraz środków pochodzących z długoterminowych kredytów inwestycyjnych oferowanych przez banki rozwoju. Kredyty te zabezpieczone będą m.in. gwarancjami Skarbu Państwa” - przekazał Dutkiewicz.

Rozstrzygnięcie przetargu do września 2025 r.

Na początku grudnia br. trzy podmioty wyraziły zainteresowanie udziałem w postępowaniu na dostawę 42 piętrowych pociągów dla PKP Intercity. Chodzi o: Stadler Polska, konsorcjum z liderem Siemens Mobility oraz Alstom Polska.

Wstępny harmonogram postępowania zakłada, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mają być badane w styczniu 2025 r., a zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym przewidziano na luty 2025 r.; dialog ma być prowadzony w lutym i marcu 2025 r. Zaproszenie do składania ofert w przetargu nastąpi w kwietniu, a rozstrzygnięcie postępowania - we wrześniu 2025 r. Elektryczne zespoły trakcyjne składają się z dwóch członów sterowniczych na końcach pociągu oraz członów pośrednich. PKP Intercity ma już elektryczne zespoły trakcyjne - Pendolino, FLIRT, Dart i ED74.

Jak wcześniej mówił prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne w porównaniu do pociągów typu push-pull mają wiele zalet - np. mniejsze zużycie energii.

W pociągach push-pull, złożonych z lokomotywy i wagonów, ostatni wagon może pełnić rolę sterowniczego. Gdy pociąg jest ciągnięty przez lokomotywę, sterowanie odbywa się z niej, a gdy jest przez lokomotywę pchany - z wagonu sterowniczego.

PKP Intercity początkowo planowało kupić 38 piętrowych pociągów typu push-pull. Przewoźnik unieważnił jednak dwa postępowania przetargowe. W drugim propozycja złożona przez konsorcjum nie podlegała dalszej ocenie, gdyż skończył się termin związania ofertą. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż złożona oferta przewyższała zaplanowany budżet na zakup pojazdów. Wartość oferty przekroczyła 7,8 mld zł brutto i była wyższa od przewidzianego budżetu o 2,4 mld zł.

PKP Intercity jest beneficjentem KPO

Rzecznik kolejowego przewoźnika przekazał też PAP, że PKP Intercity jest beneficjentem KPO bezpośrednio wskazanym w jego zapisach. Spółka otrzyma ponad 2 mld zł z na zakup 56 lokomotyw zeroemisyjnych i modernizację 248 wagonów pasażerskich. Wszystkie umowy będą realizowane w polskich zakładach. Pieniądze zostaną wykorzystane na siedem realizowanych już inwestycji, obejmujących zakup nowoczesnych lokomotyw i modernizację różnych typów wagonów.

„Dwa zadania związane z zakupem 56 lokomotyw są warte ponad 1 mld zł. Wartość inwestycji związanych z modernizacją wagonów sięga 1,2 mld zł. Wagony i lokomotywy sfinansowane z KPO będą przeznaczone do obsługi tras praktycznie w całej Polsce. Będą to linie międzywojewódzkie w ramach zawartej z Ministerstwem Infrastruktury umowy na świadczenie usług publicznych” - dodał Dutkiewicz.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać blisko dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

