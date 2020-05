NCBR stawia na cyberbezpieczeństwo

Ponad 70 mln zł przeznaczyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na wsparcie projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa w ogłoszonym w poniedziałek, czwartym konkursie w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Wnioski można składać od 15 czerwca do 30 lipca br. Pula środków przewidzianych na dofinansowanie innowacyjnych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa wynosi 70,1 mln złotych.

Celem konkursu jest dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań tj. platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

W dobie powszechnego rozwoju technologii, bezpieczeństwo w sieci jest jednym z kluczowych aspektów, na który należy zwrócić uwagę. Dlatego wraz z rozwojem technologii informatycznych, musimy zadbać również o odpowiednie zabezpieczenia, a innowacyjność w tej dziedzinie jest bardzo ważna - powiedział cytowany w komunikacie minister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek.

O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Każdy ze zgłoszonych projektów musi obejmować zarówno fazę badawczą, jak i fazę przygotowań do wdrożenia.

Jak wynika z komunikatu NCBR zakres tematyczny konkursu zawiera takie zagadnienia, jak: technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie państwa; technologie i rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów prywatności; metodyki, techniki i procesy w obszarze analizy cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości oraz ich wdrożenia.

Jest to już czwarty konkurs w programie CyberSecIdent. W dotychczasowych trzech konkursach, NCBR przyznał dofinansowanie dla 13 projektów o wartości ok. 130 mln zł. Po raz kolejny szukamy innowacyjnych projektów, które faktycznie przyczynią się do poprawy cyberbezpieczeństwa. Jestem pewien, że w rodzimych przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych jest odpowiedni potencjał, by realizować wartościowe projekty - mówi dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

NCBR przypomina, że w ramach realizowanych już projektów, konsorcja pracują m.in. nad zaawansowanym Laboratorium Kryminalistyki Śledczej, projektem systemu zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystujący niespecjalizowane urządzenia mobilne czy projektem systemu reagującego na zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem pornografii dziecięcej.

Więcej informacji nt. czwartej edycji konkursu CyberSecIdent można znaleźć na stronie NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-iv-konkursu-cyb ersecident-63295/.

PAP/ mk

