Kryzys w IDEAS NCBR. Minister nauki za a nawet przeciw

Minister nauki zaproponował w środę prof. Piotrowi Sankowskiemu, by nadal koordynował prace zespołów badawczych w IDEAS NCBR. Udziały w spółce miałby objąć także uczelnie, które prowadzą badania z zakresu sztucznej inteligencji. Kolejne spotkanie w tej sprawie ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu - podał resort nauki.

Podczas środowego spotkania minister Dariusz Wieczorek zapewnił, że „nie będzie wstrzymywania żadnych badań czy współpracy z wybitnymi naukowcami, a rozwój AI w Polsce nie jest zagrożony” - poinformowała w komunikacie rzeczniczka resortu nauki Natalia Żyto.

Zaproponował też b. prezesowi IDEAS NCBR prof. Sankowskiemu, by kontynuował swoją misję rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce i koordynował prace zespołów badawczych w tej spółce.

W wyniku konkursu nowym prezesem ośrodka został Grzegorz Borowik.

Pod koniec września w mediach społecznościowych Sankowski ogłosił, że z dniem 2 października kończy pracę w IDEAS NCBR na stanowisku lidera grupy badawczej. W reakcji na te informacje z zasiadania w radzie naukowej spółki zrezygnowało sześcioro jej członków, a odejście z instytutu rozważa kilku liderów grup badawczych.

O powody zmiany na stanowisku prezesa IDEAS NCBR w listach otwartych do premiera i ministra nauki zwrócili się też laureaci grantów ERC oraz naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją w Polsce.

Ministerstwo nauki zapewniło wówczas, że w sprawie wyboru prezesa IDEAS NCBR odbyło się „konkurencyjne i transparentne postępowanie kwalifikacyjne„.

Wszystko w IDEAS NCBR robiliśmy zgodnie z przepisami, cała nasza działalność jest od samego początku transparentna i przemyślana - napisał Piotr Sankowski, który nie został wybrany przez radę nadzorczą IDEAS NCBR na stanowisko prezesa w kolejnej kadencji.

W oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych Piotr Sankowski napisał: „wszystko w IDEAS NCBR robiliśmy zgodnie z przepisami, cała nasza działalność jest od samego początku transparentna i przemyślana„.

Poinformował, że realizacja i aktualizacja strategii oraz działania taktyczne były przygotowywane i realizowane pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i członków Rady Naukowej IDEAS. „Realizowane przez nas prace były zgodne z tymi planami i ramami, co widać po wynikach audytu przeprowadzonego na początku roku w spółce, czy wynikach innych zewnętrznych corocznych kontroli, jak również z corocznie udzielanymi absolutoriami z naszej działalności” - zwrócił uwagę.

Podkreślił, że spółka dbała „o najwyższe standardy komunikacji, współpracy międzynarodowej i promocji nauki„.

„Wszystko to robiliśmy z troską o polską naukę i potencjał pracujących tu naukowców. Staraliśmy się również współtworzyć i wspierać scenę startupową. I pomimo trudności, czasem nawet wpadek, działaliśmy i zmienialiśmy oblicze polskiej nauki. To wszystko działo się dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wszystkich pracowników, elastyczności organizacji i naszej wierze w to, że można zbudować w Polsce instytucję naukową na światowym poziomie. Jedyne czego potrzebujemy, to móc ten projekt kontynuować” - zaznaczył.