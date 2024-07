Bodnar zlikwidował... Centrum Cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że szef resortu Adam Bodnar zdecydował o likwidacji Centrum Cyberbezpieczeństwa z powodu negatywnej oceny kontroli jego działalności. „Instytucji nie zapewniono odpowiednich warunków funkcjonowania” – napisano w lakonicznym komunikacie.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, we wnioskach pokontrolnych negatywnie oceniono działalność instytucji oraz pracę jej dyrektora. Wskazano, że jednostce nie zapewniono odpowiednich warunków funkcjonowania, a pozyskane dotacje zostały wykorzystane w niewłaściwy sposób. „Obowiązki Centrum Cyberbezpieczeństwa przejmie po likwidacji Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości” – napisano w komunikacie resortu. Zarządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości.

Instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Cyberbezpieczeństwa to osoba prawna działająca pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Centrum powstało w październiku 2021 roku, jego siedziba mieściła się w Zamościu aż do 25 czerwca br., kiedy to została przeniesiona do stolicy. Jednostka realizowała zadania publiczne polegające na ochronie publicznej cyberprzestrzeni, w szczególności cyberprzestrzeni resortu sprawiedliwości. Do jej zadań – zgodnie ze statutem – należało także świadczenie usług podnoszących bezpieczeństwo cybernetyczne, poziom informatyzacji oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

Źródło: PAP

Oprac. GS

