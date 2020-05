Jak pandemia wpłynęła na rynek walut w Polsce?

W ostatnich latach zaobserwowano sporo zmian na rynku usług wymiany walut w naszym kraju - twierdzi Karol Mazurek, dyrektor zarządzający w Accenture. Firma zaprezentowała raport pt. „Rynek wymiany walut w Polsce”. W 2019 roku obroty wyniosły blisko bilion złotych.

Tak jak niemal każda sfera gospodarki, tak i waluty są wrażliwe na trwającą pandemię koronawirusa. Accenture przeprowadziło badania, w których udział wzięły 1002 osoby. Zauważono, że podczas pierwszych dni pandemii obroty znacząco wzrosły. Dynamika wzrostu jednak potem mocno spadała, wraz z zamknięciem ruchu transgranicznego. Autorzy raportu zwracają też uwagę na inny efekt koronawirusa - średnio 31 proc. konsumentów deklaruje, że będzie kupować produkty wszystkich kategorii w większym stopniu lub wyłącznie w Internecie. Cyfryzacja nie ominie również rynku walut.

Po przyjęciu trzech czynników: potencjału biznesowego, zwyczajów płatniczych oraz zaawansowania cyfrowego stworzono cztery różne profile osób.

Pionierzy – liderzy innowacyjności

Pionierzy są osobami wykształconymi, które wyróżniają się wysokimi zarobkami. Szczególnie istotne są dla nich rozwiązania umożliwiające wymianę przez Internet lub w aplikacji mobilnej. Pionierzy są grupą, która posiada najwyższe wymagania wobec oferowanych im usług. Ich wysoki poziom świadomości produktowej powoduje, że bez trudu są w stanie ocenić funkcjonalność danej usługi na tle rynku.

Odkrywcy – skarbnica danych

Odkrywcy to osoby młode często podróżujące za granicę w celach zarobkowych lub biorące udział w programach wymiany studenckiej. Chętnie szukają alternatywnych i wygodniejszych form wymiany. Równie często co Pionierzy korzystają z nowoczesnych technologii. Wyróżniają się wysoką aktywnością w Internecie, co zdecydowanie ułatwia analizę ich nawyków i potrzeb walutowych.

Minimaliści – talia kart

Minimaliści to najliczniejsza grupa klientów rynku walutowego. Z wymiany walut korzystają sporadycznie, ale regularnie, zazwyczaj podczas wakacji. Ich zwyczaje płatnicze w kraju znacznie odbiegają od zagranicznych. W Polsce zdecydowaną większość transakcji Minimaliści realizują używając kart płatniczych. Natomiast podczas wyjazdów głównie korzystają z gotówki, pochodzącej z kantorów stacjonarnych. Minimaliści gotowi są korzystać z innych sposobów wymiany walut, ale ich wiedza na ten temat jest ograniczona.

Tradycjonaliści – przywiązani do gotówki

Tradycjonaliści to w głównej mierze osoby powyżej 45 roku życia, pochodzące z mniejszych miejscowości, o wykształceniu średnim lub zawodowym. Charakteryzuje ich silne przywiązanie do gotówki. Z wymianą walut mają do czynienia zazwyczaj podczas wyjazdu za granicę lub otrzymania pieniędzy z zagranicy. Najczęściej korzystają z kantorów stacjonarnych lub bezpośredniego przekazu pieniężnego.

Ważną część rynku wymiany walut stanowią również małe i średnie przedsiębiorstwa. Z wymianą walut stykają się one przy okazji handlu zagranicznego, inwestycji zagranicznych czy też zakupu środków trwałych. W celu poznania ich nawyków Accenture przeprowadziło badanie wśród 500 małych i średnich podmiotów gospodarczych, które posiadają regularne potrzeby wymiany walut.

Badanie pokazało, że firmy w celach walutowych głównie korzystają z usług bankowych. Jednak młodsze przedsiębiorstwa znacznie częściej decydują się na wymianę walut w pozabankowych instytucjach. Zdecydowana większość firm wskazuje, że ważna jest dla nich możliwość dokonania transakcji w Internecie oraz w aplikacji moblinej. W opinii przedsiębiorców najważniejsze aspekty, które wymagają poprawy w bankach to wysokie koszty wymiany oraz szybkość z jaką wymienione środki docierają do ich kontrahentów.

Banki powinny dążyć do uproszczenia zasad realizacji przelewów międzynarodowych, udostępnienia możliwości śledzenia przelewów oraz docelowo zapewnić ich realizację w trybie online – mówi Karol Mazurek, Managing Director, Accenture. Aby rynek walutowy prężnie się rozwijał, dostawcy usług wymiany walut powinni wziąć sobie do serca wnioski płynące z badania. Wśród klientów indywidualnych ogromne znaczenie mają działania edukacyjne oraz marketingowe, które będą walczyć z fałszywymi przekonaniami dotyczącymi atrakcyjności wymiany walut w kantorach stacjonarnych. Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i MŚP duże znaczenie ma wygoda, szybkość oraz transparentność transakcji. Klienci cenią możliwość śledzenia transakcji, przejrzystość naliczanych opłat oraz możliwość zawarcia transakcji online lub poprzez aplikację mobilną. Z uwagi na bardzo zróżnicowane sytuacje, które towarzyszą wymianie walut, ważna jest personalizacja oferty oraz wykorzystanie big data w procesie tworzenia usług i uwzględnienie w niej rozwiązań zapewniających maksimum korzyści klientom końcowym. Korzystne dla usługodawców może być również tworzenie ekosystemów usług i partnerów np. z zagranicznymi platformami e-commerce, biurami podróży czy dostawcami systemów finansowo-księgowych dla firm. Organizacje powinny również wykorzystać możliwości, jakie daje dyrektywa PSD2 oraz rozwijające się międzynarodowe alianse dotyczące płatności walutowych realizowanych w czasie rzeczywistym – dodaje Karol Mazurek.

