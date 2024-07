70 proc. firm chce szybko inwestować w logistykę

Przedstawiciele branży logistycznej i łańcucha dostaw (a więc operatorów logistycznych, producentów i sprzedawców detalicznych) z umiarkowanym optymizmem patrzą w przyszłość – wynika z najnowszego raportu Confidence Index 2024 autorstwa CBRE. Niemal 3 na 10 z nich ma nadzieję, że warunki biznesowe w najbliższych miesiącach będą korzystniejsze niż w minionym roku. Zewnętrzne trudności w prowadzeniu firmy przewiduje 42 proc. podmiotów. Pozytywnym sygnałem jest wzrost firm planujących inwestycje. W zeszłym roku takie zamiary miało 62 proc. z nich, a obecnie 70 proc.

„Sektor logistyki i łańcucha dostaw w ostatnich latach ulega dużym zmianom. Mowa tu np. o automatyzacji w magazynach czy wdrażaniu praktyk z obszaru zrównoważonego rozwoju. Branża mierzy się także z wyzwaniami rynkowymi, m.in. ze wzrostem kosztów pracy i niekorzystnymi zmianami kursów walut, które nie sprzyjają konkurencyjności. Są jednak czynniki, które sprawiają, że prognozy rynkowe są lepsze niż jeszcze kilka miesięcy temu” – mówi Michał Śniadała, szef działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE. Wskazuje w tym kontekście na uspokojenie się inflacji czy ożywienie się popytu, a także na rozwój infrastruktury i ważną rolę Polski w handlu transgranicznym.

Wierzą w poprawę koniunktury i chcą się rozwijać

Na pytanie o prawdopodobieństwo poniesienia w swoich firmach znaczących nakładów inwestycyjnych związanych z logistyką i łańcuchem dostaw w ciągu najbliższego roku, odpowiedzi były pozytywne i odzwierciedlały ogólny wzrost optymizmu, w porównaniu z ubiegłoroczną edycją raportu. Wydatków inwestycyjnych w najbliższych miesiącach spodziewa się 70 proc. firm. To wzrost w zestawieniu z minionym rokiem.

„Obserwowany wzrost optymizmu wśród firm planujących inwestycje w logistykę i łańcuch dostaw to pozytywny sygnał dla całej branży. Rosnąca ilość firm deklarujących chęć inwestowania w nadchodzących miesiącach świadczy o rosnącym zaufaniu do stabilności rynku i przyszłych perspektyw gospodarczych. Optymizm w zakresie inwestycji jest wynikiem kilku kluczowych czynników, m.in. wprowadzania nowoczesnych technologii oraz automatyzacji, które pozwalają firmom na efektywniejsze zarządzanie zasobami, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności. Jednocześnie rozwój handlu międzynarodowego i globalnych łańcuchów dostaw wymaga bardziej skomplikowanych usług logistycznych, co generuje nowe możliwości rynkowe i przyciąga inwestycje” – tłumaczy Bartłomiej Hofman, managing director P3 Logistic Parks w Polsce.

Pozytywne są również prognozy dotyczące obrotów i rentowności. Ponad połowa zapytanych przez CBRE operatorów logistycznych, producentów i sprzedawców detalicznych przewiduje wzrost obrotów w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 1 na 10 twierdzi, że pozostaną one bez zmian. Z kolei wyższego poziomu rentowności swojej firmy oczekuje 47 proc. badanych. Jeszcze rok temu takie podejście cechowało 36 proc. podmiotów biorących udział w badaniu.

Wysokie koszty pracy mogą wymuszać zwolnienia

Mniej korzystne są natomiast prognozy dotyczące zatrudnienia. Prawie jedna trzecia firm przewiduje jego redukcję (na poziomie 2-5 proc. liczebności zespołu), podczas gdy jeszcze rok temu takie plany miało 24 proc. badanych. Obecnie 32 proc. zapytanych przez nas podmiotów przewiduje obniżenie zatrudnienia, podczas gdy rok temu była to jedna czwarta. Zmian w tej kwestii nie planuje 3 na 10 biznesów, a 38 proc. zamierza przyjmować nowych pracowników. „Niewielkiego spadku liczby pracowników spodziewają się przede wszystkim firmy logistyczne, natomiast producenci i sprzedawcy detaliczni w większości chcą powiększać zespół lub utrzymać go na stałym poziomie” – mówi Michał Śniadała z CBRE.

