Trzaskowski wstrzymuje realizację wniosków z tarczy antykryzysowej?

Szefowa MRPiPS Marlena Maląg kolejny raz zaapelowała do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o sprawną obsługę wniosków o pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej. - 93 tys. warszawskich przedsiębiorców nadal czeka na wypłatę pożyczek - podkreśliła minister. T tej samej sprawie do prezydenta Trzaskowskiego apelował dzisiaj szef KPRM, Michał Dworczyk

Szefowa MRPiPS na czwartkowej konferencji prasowej poinformowała, że w ramach tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło już 14 mld zł. Podkreśliła, że jeden z instrumentów tarczy - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to pomoc, która powinna bezproblemowo docierać do firm.

Przygotowaliśmy prosty wniosek o udzielenie pożyczki, a procedury rozpatrywania wniosku przez urzędy zostały maksymalnie uproszczone - wskazała minister.

Podziękowała wszystkim dyrektorom Powiatowych Urzędów Pracy, którzy zajmują się obsługą wniosków. Jednocześnie minister zaapelowała do włodarzy miast o sprawne i skuteczną realizację tego zadania.

Dlatego też, zachęcam pana Rafała Trzaskowskiego do skupienia się na realizacji tego zadania. Spójrzmy na warszawskich przedsiębiorców - 93 tys. warszawskich przedsiębiorców nadal czeka na wypłatę pożyczek. Proszę o podjęcie wszelkich działań, aby to zadanie było realizowane - powiedziała Maląg.

Tę samą prośbę minister skierowała do starosty powiatu poznańskiego Jana Grabkowskiego. Przedsiębiorcy z tego powiatu również czekają na wsparcie - podkreśliła.

Minister rodziny przekazała, że do tej pory złożono 1,5 mln wniosków o mikropożyczki.

Milion wniosków jest zrealizowanych pozytywnie na kwotę 5 mld zł. To 65 proc. wykonania zadania” - wskazała. Niestety Warszawa nadal odstaje, dlatego panie prezydencie miasta stołecznego Warszawy, zachęcam do tego, aby zająć się swoim miastem, aby przedsiębiorcy z Warszawy dostali pieniądze - powiedziała.

Minister odniosła się także do słów wiceprezydenta stolicy Michała Olszewskiego, który w środę na Twitterze oskarżył resort o publikację nieprawdziwych informacji. Olszewski opublikował grafikę, w której - jak napisano - zestawiono dane prezentowane przez MRPiPS z danymi uzyskanymi z powiatowych urzędów pracy. Wynika z niej, że według urzędów pracy, m.in. w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, pozytywnie rozpatrzono mniejszy odsetek wniosków niż ten, który podawało ministerstwo rodziny.

Maląg podkreśliła, że dane o realizacji pożyczek dla mikroprzedsiębiorców prezentowane przez MRPiPS są zaciągane automatycznie z systemu, do którego wprowadzają je pracownicy powiatowych urzędów pracy.

W Łodzi wypłacono 111 mln zł, we Wrocławiu wypłacono 103 mln zł, w Warszawie - 94 mln zł. W mojej ocenie 111 to więcej niż 94” - zaznaczyła szefowa MRPiPS. Wskazała, że w czołówce realizacji pożyczek dla mikroprzedsiębiorców są województwa: warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie oraz łódzkie. Jeszcze raz bardzo proszę pana Rafała Trzaskowskiego, nie zajmujmy się dużą polityką, zajmijmy się swoim miastem, swoją małą ojczyzną. Jesteśmy gotowi nawet wysłać do pana wolontariuszy. W ministerstwie jest grupa osób, która jest gotowa od jutra pójść i wesprzeć. Prosimy o sygnał - dodała Maląg.

Wiceminister rodziny Alina Nowak zapewniła z kolei, że aby umożliwić urzędom pracy sprawne i szybkie działanie, na bieżąco przekazywane są do urzędów pracy środki na ich finansowanie. Podkreśliła, że resort ze swojej strony przygotował m.in. proste wnioski i instrukcje dla urzędów, które miały uprościć procedurę wypłat.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa-zlecenie, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.

PAP/ mk

CZYTAJ TAKŻE: Szef KPRM apeluje do Rafała Trzaskowskiego!