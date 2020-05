Krajowa Spółka Cukrowa - ponad stuletnia tradycja i doświadczenie

Krajowa Spółka Cukrowa „Polski Cukier” powstała w 2002 r. i jest obecnie jednym z największych producentów cukru buraczanego w Europie.

Spółka realizuje strategię zakładającą dywersyfikację i optymalizację działalności, co ma zminimalizować ryzyko związane ze skutkami zniesienia kwot cukrowych w 2017 r. Dzięki realizacji strategii została utworzona Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A., która jest jednym z największych producentów artykułów rolno-spożywczych w Polsce. Produkty Grupy podkreślają swoje powiązanie z krajowym pochodzeniem surowców poprzez umieszczanie na opakowaniach biało-czerwonej flagi oraz logo Produkt Polski. W skład Grupy Kapitałowej KSC wchodzą obecnie:

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Największy w Polsce i ósmy w Europie producent cukru. Skupuje buraki cukrowe od ok. 15 tys. polskich gospodarstw rolnych. Cukrownie KSC to zakłady z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Przerabiają rocznie ok. 6 mln ton buraków uprawianych na areale ponad 100 tys. ha. W ostatnich latach Spółka produkuje cukier na poziomie ok. 900.000 ton. W skład koncernu wchodzi również zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego Polskie Przetwory z siedzibą we Włocławku.

KSC oferuje w swoim portfolio produkty pod markami:

„Polski Cukier”: cukier biały luzem, w kostkach, w saszetkach i stickach, cukier puder oraz szeroką gamę cukrów trzcinowych;

„Polskie Przetwory”: ketchup, koncentrat pomidorowy, soki pomidorowe oraz sosy pomidorowo-warzywne;

Fabryka Cukierków „Pszczółka” w Lublinie

Jeden z największych w Polsce producentów cukierków. Produkuje cukierki czekoladowe, praliny, galaretki, karmelki twarde i nadziewane. Do produkcji cukierków Pszczółka wykorzystuje to, co w naturze najlepsze: naturalne soki, miód, bakalie oraz delikatną czekoladę. Cukierki pod marką Pszczółka powstają w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie. Zautomatyzowane linie produkcyjne gwarantują dużą wydajność oraz powtarzalność produktów. Pszczółka dysponuje nowoczesnym laboratorium, w którym kontrolowany jest proces produkcyjny.

Cukierki z lubelskiej Pszczółki od lat są doceniane zarówno przez konsumentów, jak i specjalistów z branży, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Wyroby Pszczółki dostępne są także na rynkach zagranicznych.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu

Przedsiębiorstwo od wielu lat przoduje w branży zbożowo-młynarskiej w kraju. Działalność przetwórcza prowadzona jest w Stoisławiu, gdzie znajduje się nowoczesny kompleks młynów i elewatorów.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kontraktacja, skup zbóż, składowanie, konserwacja i obrót zbożami, a także przetwórstwo oraz sprzedaż wyrobów pod marką Młyny Stoisław oraz produktów ubocznych z przemiału zbóż. Oferta skierowana jest do przemysłu oraz do indywidualnych klientów. Produktami spółki są: mąki cukiernicze, mąki wypiekowe, kasze, płatki owsiane i jęczmienne oraz otręby.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno”

Powstało w 1883 r. i jest jednym z największych na polskim rynku producentów skrobi ziemniaczanej i paszowego białka ziemniaczanego. Wysokiej jakości produkty pozyskiwane z ziemniaków uprawianych na wysokogatunkowych plantacjach znajdują zbyt wśród największych odbiorców w kraju i na rynkach światowych.

Ponad stuletnia tradycja i doświadczenie, a także wykwalifikowana załoga, wysokiej klasy surowiec i nowoczesna technologia gwarantują najwyższą jakość produktów. Odbiorcami są największe w kraju firmy produkcyjne i handlowe, a także wiele firm zagranicznych z całego świata.