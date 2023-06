Krajowa Grupa Spożywa S.A. wspiera projekt „Kupuję bo polskie”

Krajowa Grupa Spożywa jest producentem żywności na polskim rynku, dbającym o bezpieczeństwo żywnościowe Polek i Polaków. Grupa wspiera polskich rolników, promuje lokalne wyroby oraz kładzie nacisk na jakość i autentyczność swoich produktów. Jest to podmiot o znaczeniu strategicznym dla naszej gospodarki i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Poszczególne zakłady Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej to podmioty niejednokrotnie z ponad 100-letnią tradycją na rynku. Ich bogate doświadczenie, zaangażowanie oraz ciężka praca przekładają się na wysoką jakość oferowanych produktów.

W obliczu rosnącej świadomości konsumentów oraz coraz większego zainteresowania tematyką zdrowego odżywiania, producenci odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wysokiej jakości żywności na rynku. Nie inaczej jest w przypadku Krajowej Grupy Spożywczej, która prowadzi konkretne działania mające na celu zapewnienie najwyższych standardów jakości swoich produktów.

„Przede wszystkim Spółka stale kontroluje jakość dostarczanego i oferowanego surowca, a także monitoruje procesy produkcyjne poprzez wdrażanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Grupa posiada również certyfikaty zarządzania jakością, takie jak HACCP czy ISO”.- powiedział prezes zarządu Krajowej Grupy Spożywczej Marek Zagórski.

Uzyskanie przez producenta żywności wspomnianych certyfikatów jest jednoznaczne z informacją, że spełnia on najwyższe wymagania w zakresie identyfikacji, oceny i minimalizacji ryzyka związanego z wytwarzaniem oraz logistyką żywności. Krajowa Grupa Spożywcza prowadzi także działania w obszarze badań i rozwoju swoich zakładów produkcyjnych. Wykorzystuje potencjał najlepszych krajowych płodów rolnych, produkuje żywność najwyższej jakości, zapewniając jednocześnie zbyt polskiemu rolnictwu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników dostarcza klientom produkty niezbędne dla zbilansowanej diety. Grupa stale dba o rozwój i wysoką jakość swojej produkcji we wszystkich spółkach z grupy kapitałowej. Ponadto wspiera działania proekologiczne, proinnowacyjne oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

W dzisiejszych czasach, w których konkurencja na rynku rolno-spożywczym jest ogromna, grupa wykorzystuje znak „Produkt Polski” w budowaniu zaufania konsumentów. Ten symbol jakości, autentyczności i polskiej tożsamości pozwala wyróżnić produkty wyprodukowane w Polsce przez polskie firmy z wykorzystaniem polskich surowców. Dzięki temu znakowi konsument ma pewność, że kupuje produkt najwyższej jakości, który spełnia rygorystyczne standardy.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej są doskonałym przykładem tego, jak ważne jest promowanie polskich wyrobów. Produkty takie jak: keczupy, passaty, soki, smoothie, dżemy, sosy, koncentraty marki „Polskie Przetwory”, mąki, kasze, płatki owsiane i otręby produkowane przez „Młyny Stoisław” oraz flagowy produkt Spółki – cukier biały – posiadają znak „Produkt polski”. Oznacza to, że są one nie tylko smaczne, lecz także wyprodukowane z lokalnych surowców, spełniając najwyższe standardy jakościowe.

Kupując polskie produkty, mamy bezpośredni wpływ na rozwój naszego kraju. W zakresie polityki zakupowej i promocyjnej to konieczność zwrócenia uwagi na spójność pomiędzy prowadzoną działalnością informacyjno-promocyjną, a prowadzoną polityką zakupową. To co jest prezentowane na naszych stołach, w urzędach w których pracujemy świadczy o nas. W tym zakresie wybór jest jasny i oczywisty: kupuj świadomie. Zwracaj uwagę na „Produkt polski”. Nabywając krajowe produkty, mamy osobisty wpływ na rozwój rodzimej gospodarki i świadomie kształtujemy swoją przyszłość. Patriotyzm ekonomiczny i świadome wybory konsumenckie to patriotyzm dnia codziennego, praktyczny. To nasze codzienne wybory.

Wspierając Krajową Grupę Spożywczą i polskich producentów pielęgnujemy naszą kulturę i tradycję, a także budujemy jednocześnie przyszłość naszego kraju. Stając przed sklepowymi półkami, warto podejmować świadome decyzje. Wybierzmy „Produkt polski” i sprawmy, że nasza gospodarka będzie kwitła, a nasze stoły zostaną zapełnione wysoką jakością i autentycznymi smakami naszego kraju. Pamiętajmy, że codzienne wybory konsumenckie mają ogromne znaczenie. Wybierajmy polskie produkty, wspierajmy naszych producentów oraz dbajmy o naszą kulturę i tradycję.