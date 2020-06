Ponad 79 mld zł zostało przekazane polskim firmom

W tej chwili ponad 79 mld zł zostało już przekazane w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej polskim firmom - mówił prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w firmie Wireland w Bytowie (woj. pomorskie).

Duda podkreślał, że firma Wireland, która na co dzień produkuje płyty wiórowe i wyposażenie sklepów, obecnie zajęła się produkcją „stacji do dezynfekcji”, na którą otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy antykryzysowej.

Jak dodał dzięki wsparciu z tarczy udało się w zakładzie produkcyjnym firmy Wireland utrzymać miejsca pracy.

To jest właśnie ten element, który był i jest w tej chwili tak bardzo ważny - PFR wypłaca polskim firmom w całym naszym kraju 1 mld zł dziennie - to jest ta pomoc, która wędruje wszędzie, to już ponad 46 mld zł, które sam Fundusz wypłaci - mówił.

Jeżeli do tego dodamy pomoc, która jest wypłacana przez ZUS, przez BGK i przez urzędy pracy, to w sumie to jest ponad 79 mld zł, które w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej zostały przekazane polskim firmom - dodał prezydent.