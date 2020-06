Szczyt Duda-Trump: Znamy główne tematy!

Prezydent USA Donald Trump w swoim zaproszeniu zawarł podstawowe tematy, które chce omawiać. Są to: obronność, energetyka, handel, bezpieczeństwo telekomunikacyjne - poinformował w środę prezydent Andrzej Duda.

W środę wieczorem Biały Dom oficjalnie potwierdził informację o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa planowanej na 24 czerwca.

Podczas nocnego briefingu prasowego przed piekarnią „Klementynka” w podwarszawskich Markach, Andrzej Duda mówił o szczegółach tej wizyty. Przekazał, że jedną z omawianych kwestii będzie walka z epidemią koronawirusa. „Rozmawiałem z panem prezydentem także o współpracy polskich i amerykańskich naukowców w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Też w tej sprawie będę chciał z panem prezydentem rozmawiać” - zapowiedział Duda.

Dodał, że Donald Trump w swoim zaproszeniu zawarł podstawowe tematy, które chce omawiać. Są to: obronność, energetyka, handel, bezpieczeństwo telekomunikacyjne. „Z mojego punktu widzenia ważna jest przede wszystkim obronność, a więc kwestia współpracy militarnej, zwłaszcza w kontekście tego, co ostatnio pan prezydent ogłaszał. To jest jedna rzecz. Druga, oczywiście Trójmorze - bardzo ważne, bo to kwestia naszego rozwoju i inwestycji” - wyjaśnił prezydent.

„Każdy temat tutaj ma znaczenie. Energetyka też ogromne, bo przecież współpracujemy w zakresie gazu, sprowadzamy gaz ze Stanów Zjednoczonych, chcemy mieć kolejny gazoport, chcemy także rozwijać tę współpracę dalej” - ocenił Duda.

„Jak nam się uda zakończyć inwestycję rozbudowy gazoportu w Świnoujściu, jeżeli uda się nam postawić kolejny gazoport w Gdańsku i jeszcze dokończymy budowę Baltic Pipe, to rzeczywiście będziemy mieli taką sytuację, że gaz z USA będzie mógł być dystrybuowany przez nasze sieci do naszych sąsiadów, czyli do państw, z którymi współpracujemy w ramach Trójmorza, czy też na Ukrainę” - wyjaśnił.

Prezydent powiedział, że pisemne zaproszenie przyszło ze Stanów Zjednoczonych w środę.

AKTUALIZACJA

Oprócz spraw obronności, bezpieczeństwa także energetyka, biznes i cyberbezpieczeństwo będą tematami rozmów prezydentów: Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu - mówił w czwartek w Polskim Radiu doradca prezydenta RP - Paweł Sałek.

W środę Biały Dom potwierdził, że 24 czerwca dojdzie do spotkania w Waszyngtonie prezydentów USA - Donalda Trumpa i Polski - Andrzeja Dudy.

Sałek ocenił, że wizyta ta świadczy o bardzo dobrych relacjach między oboma prezydentami. „To świadczy i pokazuje, że dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda ma znaczące osiągnięcia w układzie polityki międzynarodowej” - uważa doradca prezydenta.

Dodał, że prezydent Duda „od początku swojej kadencji zabiega o to, żeby Polacy żyli w bezpiecznym kraju i regionie, bo bezpieczeństwo Polski, jest także bezpiecznym krajów bałtyckich, V4”.

Sałek jako jeden z sukcesów Dudy w relacjach z USA wymienił m.in. zniesienie wiz dla Polaków.

„To jest pierwsza międzynarodowa wizyta, która odbywa się w Białym Domu, kiedy prezydent Trump będzie przyjmował głowę innego państwa - prezydenta Andrzeja Dudę w okresie wychodzenia z pandemii koronawirusa. To też pokazuje, jak Polska jest ważna dla strony amerykańskiej, ale oczywiście oprócz spraw obronności, bezpieczeństwa, to będą dyskusje także o polskim bezpieczeństwie energetycznym, sprawach biznesowych, cyberbezpieczeństwa” - powiedział doradca prezydenta.

