LINK4 nagradza nabywców polis mieszkaniowych darmowym dostępem do audiobooków

Towarzystwo Ubezpieczeniowe LINK4 ruszyło z nową promocją, która łączy nie tylko ubezpieczenie, ale i przyjemne doznania dla ucha i dla intelektu. Każdy klient, który wykupi ubezpieczenie nieruchomości za min. 150 zł, będzie mógł otrzymać kod do znanej strony i aplikacji Audioteka i cieszyć się nielimitowany dostępem do Klubu Audioteki przez 60 dni.

Wszyscy ci, którzy planują ubezpieczenie mieszkania lub domu powinni się pospieszyć – oferta przeznaczona jest co prawda aż dla tysiąca klientów, ale trzeba też zdążyć przed końcem lipca.

Co ważne, zakup polisy musi się odbyć przez call-center (22) 444-44-44 lub telefonicznie u agenta. Promocja łączy się z innymi zniżkami (np. rabatem za płatność kartą). Po zawarciu umowy jej posiadacz otrzyma mailem od LINK4 unikalny kod, dzięki któremu będzie mógł aktywować swój dostęp do Audioteki i korzystać z niej czy to przez stronę w internecie, czy przez aplikację na urządzenie mobilne w systemie iOS lub Android. W związku z trwającą wciąż epidemią koronawirusa, ograniczeniem możliwości zagranicznych wojaży i już zauważalnymi podwyżkami cen wypoczynku nad polskim morzem – zwłaszcza przysłowiowej „rybki z frytkami” – dwa miesiące darmowego słuchania wybranych spośród bardzo dużych zasobów Audioteki „książek mówionych” może okazać się całkiem przyjemną alternatywą dla tych, którzy zrezygnują z dłuższych wakacji z powodów finansowych bądź wręcz zostaną w domu za sprawą pracy.

I najważniejsze – zostaną w bezpiecznym domu, bo ubezpieczonym polisą dostosowaną do wskazanych przez samych siebie ryzyk (od zniszczenia, przez wypadki losowe w rodzaju zalania czy skutków pogody, po skutki kradzieży z włamaniem). A jak istotne, niezbędne do przetrwania i zachowania dobrego samopoczucia jest posiadanie bezpiecznego lokum – przekonujemy się wszyscy od ponad trzech miesięcy.

LINK4 zaprasza więc na miłe chwile intelektualnego relaksu w domu i poza nim, z przyjemną świadomością, że nasze lokum jest cały czas bezpieczne.