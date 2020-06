Pomnik Lenina wzniesiono... w Niemczech!

W Gelsenkirchen (Niemcy) odsłonięto pomnik… Włodzimierza Lenina. Powstanie monumentu było możliwe dzięki decyzji sądu, który przyznał takie prawo Marksistowsko-Leninowskiej Partii Niemiec (MLPD).

Lokalne władze podnosiły, że przywódca rewolucji komunistycznej nie jest postacią zasługującą na pomnik. Do zablokowania inicjatywy był jednak potrzebny konkretny powód.

Władze zwróciły więc uwagę, że monument zasłoni znajdujący się za nim zabytkowy budynek banku, ale sąd nie uwzględnił tej argumentacji. W efekcie pomnik został odsłonięty. Skrajna lewica triumfuje.

W sieci nie brakuje głosów oburzenia. I trudno się dziwić.

W latach 90-tych ten stary nudziarz Francis Fukuyama wieszczył nam wszystkim kres historii, a tu proszę jaka miłość do tow. Lenina w Niemczech. Nie ma się co dziwić, to wywiad niemiecki przetransportował Lenina do carskiej Rosji i piekło pół globu miało. Wraca.