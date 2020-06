Odsunięcie budowy CPK przeciwne polskiej racji stanu

- Odsunięcie w czasie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego jest przeciwne polskiej racji stanu i oznacza, że miliardy euro nie trafią do Polski, tylko do innych państw - ocenił w TVP Info wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, odnosząc się do sobotniej wypowiedzi kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Trzaskowski powiedział w sobotę, że obecnie duże projekty inwestycyjne powinny zostać odłożone na czas wychodzenia z epidemii. „Dziś potrzebą Polek i Polaków nie jest budowanie jednego z największych portów lotniczych na świecie” - mówił Trzaskowski.

To jest jasne postawienie się pana Trzaskowskiego po stronie przeciwnej polskiej racji stanu, bo chce aby miliardy euro nie trafiły do Polski, nie przełożyły się na zarobki Polaków, tylko poszły do innych krajów” - powiedział w poniedziałek Horała. CPK to zarówno wymiar bezpieczeństwa (…), to jest bardzo dobry interes dla Polski, to miliardy przyciągnięte dla Polski (…), to wreszcie zwalczanie wykluczeń komunikacyjnych (…). Prawie każdy mieszkaniec Polski zyska na tym programie inwestycyjnym. Jeśli pan Trzaskowski chce go zlikwidować, to chce po prostu zaszkodzić Polsce” - dodał.

Wiceminister podkreślił, że CPK to program inwestycyjny, mniej więcej w jednej czwartej to wielkie lotnisko, a w trzech czwartych to nowe połączenia kolejowe dzięki którym mieszkańcy wielu polskich miast, zwłaszcza tych mniejszych i średnich, zyskają możliwość lepszych podróży po Polsce.

Horała powiedział, że trwający obecnie kryzys w lotnictwie nie będzie wieczny, bo nie wynika ze struktury rynku lotniczego, tylko z czynnika zewnętrznego, czyli pandemii koronawirusa.

(PAP)/gr