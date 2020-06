Zwrot w białoruskich mediach? "Jest mi wstyd"

Była dziennikarka w białoruskiej telewizji publicznej przeprasza widzów, że przez lata pracowała na rzecz władz Alaksandra Łukaszenki.

Kolejne zwolnienia były efektem jednej z ostatnich recesji. Wśród postaci, które odeszły z telewizji była m.in. Natalla Kopacewa. W 2010 roku została nagrodzona za najlepszy reportaż.

Chcę i jestem zobowiązana każdego z was przeprosić i teraz jest na to najlepszy moment. Przyjaciele i krewni już od dawna wiedzą, za co jest mi wstyd. Przede wszystkim za to, że 15 i nawet 10 lat temu byłam młoda i głupia, a cierpieli przez to inni. Mam 33 lata, a tam nic się nie zmienia. Do nagrywania protestów ulicznych wysyłają absolwentów. Niewolników, jak nazywają ich dojrzali… propagandyści, bo jak ich nazwać. Oni sami tam nie jeżdżą i nie jeździli. Boją się, bo ich twarze są zbyt dobrze ludziom znane – napisała Kopacewa na Instagramie.