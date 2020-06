Kolejne problemy Agory? Związkowcy złożyli wnioski o inspekcję

W pierwszej połowie czerwca część pracowników pożegnało się z serwisem GoldenLine, należącym do Agory.

6 kwietnia pracodawca zawiadomił o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego, a następnie - nie czekając na upływ ustawowego 20-dniowego terminu na zawarcie porozumienia z organizacją związkową - 17 kwietnia przyjęto program dobrowolnych odejść. Kolejny krok: rozwiązanie umów z pracownikami Goldenline ze skutkiem na 22 kwietnia. - informuje portal Wirtualne Media.

Związkowcy z grupy „Solidarność” twierdzą, że zwolnione osoby powinny otrzymać odszkodowanie. Przez kilka tygodni trwały negocjacje, które nie przyniosły skutku. W związku z tym złożyli wnioski do inspekcji i urzędu pracy o skontrolowanie kwietniowego zwolnienia

Koleżanki i koledzy - złożyliśmy wnioski do inspekcji i urzędu pracy o skontrolowanie kwietniowego zwolnienia zbiorowego w należącej do Agory spółki Goldenline. Zrobiliśmy to niechętnie i z ciężkim sercem, bo naprawdę nie chcemy tej firmie przysparzać kłopotów, ale nie mieliśmy innego wyjścia. Zgłaszaliśmy propozycje kompromisowego i poufnego załatwienia sprawy, Agora je odrzuciła. Nasi doradcy prawni to ludzie poważni i doświadczeni. Widzieli niejedno zwolnienie zbiorowe. Jeśli twierdzą, że coś jest niezgodne z ustawą - nie mamy powodu, żeby im nie wierzyć - argumentują członkowie „Solidarności”.