Zarząd Agory ogłasza: 180 pracowników straci pracę

Zarząd Agory zwalnia pracowników. Pracę straci 180 osób. Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 12 lutego 2024 do 31 marca 2024 roku.

W poniedziałek Zarząd Agory ogłosił porozumienie zawarte z związkami zawodowymi oraz radą pracowników w sprawie planowanego zwolnienia grupowego.

„Na mocy porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących spółkę przepisów prawa. W przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązania stosunku pracy, do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie dodatkowe odszkodowanie, którego wysokość zależała będzie od stażu pracy danego pracownika w spółce oraz dodatkowe świadczenie dla osób, które przed zatrudnieniem miały zawartą ze spółką umowę cywilnoprawną przez okres co najmniej 1 roku. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu, opiekę psychologiczną oraz podstawową opiekę medyczną do końca 2024” – czytamy w komunikacie

Rezerwa

Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść zawartego Porozumienia Powiatowemu Urzędowi Pracy.

Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik spółki i Grupy Agora w pierwszym kwartale 2024 r. wyniesie około 10 mln zł. Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz z komentarzem zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2024 r. - czytamy dalej.

Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet

Na początku stycznia Agora informowała, że podjęła uchwałę o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych i o rozpoczęciu konsultacji w tej sprawie. Podawała wtedy, że zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 190 pracowników zatrudnionych w spółce w obszarze Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet (co stanowi 14,15% wszystkich zatrudnionych w spółce na dzień 9 stycznia 2024 r.), w okresie od 5 lutego 2024 do 31 marca 2024 r.

CZYTAJ TAKŻE: Będą zwolnienia? „Chodzi o środowisko”

Na podst. komunikatu, isbnews, jb