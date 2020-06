Nagroda portalu wPolityce.pl dla prezydenta Andrzeja Dudy

Bardzo serdecznie dziękuję, czuję się ogromnie uhonorowany. Chciałbym podziękować portalowi wPolityce.pl, całej redakcji i wszystkim mediom związanym z tym portalem, dlatego że śmiało mogę mówić, że razem realizujemy pewne dzieło od 10 lat, które wierzę, że prowadzi do naprawy Rzeczypospolitej - powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent mówił o suwerenności, a jako przykład walki o nią podał przykład przekopu Mierzei Wiślanej

W czwartek wieczorem odbyła się gala 10. urodzin portalu wPolityce.pl, podczas której nagrodą Biało-czerwonych Róż portalu wPolityce.pl został uhonorowany Prezydent Andrzej Duda, a wyróżnienie otrzymał minister aktywów państwowych Jacek Sasin

O suwerenność staramy się cały czas i tutaj jest także wielka rola mediów wokół portalu wPolityce.pl, także Czytelników, ale przede wszystkim redakcji i wszystkich problemów, na które redakcja zwraca uwagę. Bardzo się cieszę, bo to jest niezwykle ważne wsparcie dla mnie w dziele, które na siebie przyjąłem. Przede wszystkim realizowania tego, o czym mówił i co swoją wizją wyznaczył nam kiedyś pan prezydent Lech Kaczyński. (…) Mam głębokie poczucie, że dzisiaj ta wizja Polski się realizuje - zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda / autor: Fratria

Prezydent podkreślał, że należy przełamywać wiele nieuprawnionych relacji stworzonych już na początkach III RP, które często trwają do dzisiaj.

Trzeba je przełamywać, rozbrajać. To nie są relacje, jakie występowałyby w prawdziwie wolnym, suwerennym, nowoczesnym państwie, a ja takiej Polski właśnie chcę. Takie Polski, która będzie dumna, ale z drugiej strony nowoczesna. Takiej Polski, która będzie oparta na swoim żelazobetonowym fundamencie, jakim jest ponad 1050 lat naszej tradycji, kultury, tego wszystkiego, co zawsze trwało w naszych rodzinach, a nowoczesności, ale tej właściwie pojmowanej – gospodarczej, technologicznej. Wierzę, że to właśnie oznacza nowoczesne państwo - powiedział prezydent Andrzej Duda.