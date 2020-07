Patriotyzm gospodarczy ma różne oblicza - Jak Totalizator Sportowy wpływa na polską gospodarkę?

Kupuję, bo polskie – to hasło nabiera wyjątkowego znaczenia, gdy mowa o produktach Totalizatora Sportowego. Każdy z nas zna wiele polskich firm, jednak tylko nieliczni wiedzą, jak wielkie znaczenie dla gospodarki ma każda z nich. Totalizator Sportowy to spółka Skarbu Państwa, która od 65 lat dostarcza dorosłym Polakom rozrywki i emocji związanych z grami spod znaku LOTTO, a od niedawna także w kasynie online oraz w salonach gier na automatach. Firma ma ogromny wpływ na polską gospodarkę: dzięki niej ma zapewnione finansowanie zarówno polski sport, jak i kultura narodowa. O skali tego wyjątkowego zjawiska spółka informuje na podstawie analizie wpływu przygotowanej we współpracy z Deloitte

Każdy z nas uczestnicząc w grach LOTTO, korzystając z jedynego kasyna internetowego w Polsce czy salonów gier na automatach poza kasynami, wspiera w znaczący sposób polską gospodarkę. Wszystkie te obszary są bowiem zarządzane przez Totalizator Sportowy – instytucję, bez której krajobraz gospodarczy naszego kraju nie byłby taki sam. Według analizy Deloitte w latach 1994-2019 Totalizator Sportowy odpowiadał za 0,18% PKB wytworzonego w Polsce.

Warto pamiętać, że każdy los lub zakład zakupiony przez nas przy okazji codziennych sprawunków zasila budżet państwa: w postaci podatku od gier losowych lub dopłat. Te ostatnie to nieodłączny element działań Totalizatora Sportowego. Dopłatami określa się kwoty zawarte w cenie każdego zakładu czy losu LOTTO, które zasilają fundusze celowe (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych i Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). W 2019 r. wartość dopłat wyniosła ponad 1,1 mld zł, a podatek od gier wyniósł ponad 1 mld zł. Jak najlepiej zobrazować nieoceniony wpływ Totalizatora Sportowego na polski sport: jego osiągnięcia, kondycję, rozwój infrastruktury i aktywność fizyczną Polaków? Z analizy Deloitte wynika, że finansowanie sportu przez Totalizator Sportowy pozwoliło na zdobycie średnio nieco ponad 10% „medali olimpijskich” wywalczonych przez polskich sportowców.

Misja Totalizatora Sportowego to oferowanie Polakom bezpiecznej rozrywki i najwyższych wygranych na rynku. Teraz dzięki raportowi wpływu widzimy wyraźnie, że działania spółki mają realne przełożenie na rozwój naszego kraju. Wykraczają znacząco poza bezpośrednie działania widoczne na pierwszy rzut oka, co świadczy o tym, jak głęboki jest wpływ naszej firmy na polską gospodarkę – mówi Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego, Olgierd Cieślik.

Należy zauważyć, że Totalizator Sportowy to także stabilny pracodawca o ogólnopolskim zasięgu. Kilkanaście tysięcy tys. agentów i kolektorów sprzedaje codziennie produkty LOTTO, z których zyski zasilają następnie budżet państwa i finansują projekty sportowe oraz kulturalne. Jednak nie są to jedyne miejsca pracy, jakie generuje spółka. W 2019 roku dzięki swojej działalności firma utrzymywała 10,5 tys. miejsc pracy. Składają się na nie etaty w spółce, kolejne 2,4 tys. miejsc pracy na rynku Totalizator Sportowy utrzymywał, kupując dobra i usługi.

Największy wpływ na zatrudnienie ma jednak Totalizator Sportowy dzięki miejscom pracy generowanym poprzez wypłacone wygrane. Takich etatów było w gospodarce w przybliżeniu ok. 3,5 tys. Świeżo upieczeni milionerzy, ale też gracze zdobywające liczne nagrody niższego stopnia, wydają wygrane na budowę czy remont domów, zakładają firmy lub kupują auta – każdy taki wydatek realnie przekłada się na rozwój krajowej gospodarki.

Wpływ Totalizatora Sportowego na polską gospodarkę widać nie tylko na przykładzie budżetu państwa. To także miejsca pracy, kapitał na nowe inwestycje i przede wszystkim – wsparcie polskiego sportu, które w dalszym stopniu napędza gospodarkę. Warto o tym pamiętać, gdy odwiedzimy po raz kolejny lokalną kolekturę i sięgniemy po znane Polakom od lat gry LOTTO.