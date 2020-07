Skąd polskie nastolatki czerpią wiedzę o finansach

Z opublikowanych w tym roku badań PISA na temat edukacji finansowej nastolatków, przeprowadzonych pod kierownictwem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że młodzi Polacy na tle innych krajów zajmują czwarte miejsce pod względem wiedzy o finansach. Pomimo dobrego wyniku, trzeba zaznaczyć, że na koniec poprzedniego roku Polacy w wieku 18-24 lat mieli ponad 1 mln złotych długów

Nastolatkowie wiedzę na temat finansów czerpią głównie od swoich rodziców (94 proc. wszystkich badanych uczniów). Z dalszej części badań wynika, że istotnym źródłem informacji dla młodych ludzi jest również internet. Przedostatnie miejsce zajmują nauczyciele (tylko 34 proc polskich uczniów zadeklarowało czerpanie od nich wiedzy), a ostatnie czasopisma.

Bardzo ważne jest by prowadzić akcje edukacyjne dla rodziców- aby wiedzieli, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi o finansach. Jest to niezwykle istotne dla rodzin mniej zamożnych, ponieważ dysponując niższym budżetem, muszą być bardziej rozważni w zarządzaniu nim. Dr hab. Tomasz Bekhrycht, kierujący Zespołem Edukacji i Statystyki podkreśla, że będzie wspierać opiekunów, by byli w stanie wyrabiać u swoich podopiecznych określone nawyki związane z zarządzaniem swoimi finansami czy korzystaniem z usług finansowych. ep