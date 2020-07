Nord Stream 2: Na pomoc Gazpromowi... Dania!

Mimo amerykańskich sankcji budowa Nord Stream 2 może zostać ukończona - z pomocą Rosji przyszła… Dania!

Jak czytamy na stronie biznesalert:

Duńska Agencja Energii wyraziła zgodę, aby jednostki wykorzystujące kotwicę do stabilizacji zrealizowały konstrukcję Nord Stream 2 w duńskiej strefie budowy.

To efekt wniosku Gazpromu, który skierował go do DEA. Chodzi o stosowanie statków układających rury, które posiadają system Dynamicznego Pozycjonowania. Po zejściu z budowy statków Allseas, które taki system miały, Gazprom miał nie lada kłopot. Jednak decyzja Agencji pozwoli na skuteczne dokończenie kolejnego etapu gazociągu.

Czy będzie reakcja USA?

biznesalert/ as/