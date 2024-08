To już pewne: Iran łącznikiem tranzytowym dla Gazpromu!

Iran jest gotowy do przeładunku rosyjskiego gazu ziemnego na swoim terytorium - poinformowała w sobotę agencja Reutera, cytując wypowiedź ambasadora Iranu w Rosji Kazema Jalaliego.

Irański ambasador nie wyjaśnił, dokąd trafiać będzie rosyjski gaz po przeładunku na terenie Iranu. W czerwcu tego roku rosyjski gigant energetyczny Gazprom i National Iranian Gas Company (NIGC) podpisały protokół ustaleń ws. przesyłu rosyjskiego gazu do Iranu - powiadomił wówczas Reuters.

Gazprom na minusie po złamaniu dostaw do Europy

Wartość dostaw rosyjskiego gazu do Europy, będącej niegdyś źródłem dwóch trzecich przychodów Gazpromu, spadła do najniższego poziomu od upadku ZSRR w związku z inwazją Rosji na Ukrainie. W ubiegłym roku firma poniosła straty w wysokości prawie 7 mld dolarów, co stanowi pierwszą roczną stratę od 1999 roku.

Jalali, cytowany przez portal Teheran Times, powiedział też w sobotę, że rosyjski prezydent Władimir Putin zaprosił oficjalnie nowego prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana do wzięcia udziału w szczycie BRICS organizowanym w październiku w rosyjskim Kazaniu.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela rozjedzie polski przemysł?

Światowy przełom? Polski patent powstrzymuje złotą algę

Sensacja? Polska działa odważniej niż Niemcy

Nord Stream: były szef BND oskarża Polskę i Ukrainę!

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: