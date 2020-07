Obajtek: Orlen w swoim DNA ma wpisaną konkurencję na rynkach międzynarodowych

KE poinformowała dziś, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. -Musimy dalej iść tym krokiem - powiedział Prezes PKN Orlen daniel Obajtek.

Prezes przytoczył, że przychody Orlenu to ok. 200 mld zł/. Przychody OMV to ok. 100 mld zł. Przychody Mola oko. 80 mld zł. EPSON ok. 200 mld zł.

Musimy się połączyć, by móc jeszcze bardzie konkurować. By budować transformację energetyczną. Nam bardzo potrzebna jest transformacja ale potrzeba też czempiona energetycznego.

Zwrócił uwagę na niedawna fuzję z Energa:

Jeśli chcemy mocno rozbudowywać petrochemię, to musimy mieć nie tylko wkład z ropy, ale też z gazu. Niedawno robiliśmy fuzję Orlenu z Energą. Chcemy budować źródła nisko emisyjne oparte na gazie, ale też muszą być zero-emisyjne źródła. I to będzie kolejna inwestycja z PGNiG.

Akcentował też:

Zaplecze dystrybucji jest bardzo ważne. Detal, który również Orlen posiada. Pora i czas budować większy portfel usług dla klienta. Tylko tak możemy budować te wartości także dla klienta. Orlen w swoim DNA ma wpisaną konkurencję na rynkach międzynarodowych. W tym roku na inwestycje wydamy 8 mld zł. A to dopiero początek. Orlen jest przygotowany, ma wspaniałe kadry. Ale Orlen jest jedną z najlepszych polskich marek rozpoznawalnych za granicą.

Bardzo ważna dla spółki jest aktywność międzynarodowa:

To moment bardzo mocno historyczny. Mamy aspiracje działać w Polsce, ale i w regionie. Stworzenie polskiego czempiona pozwoli nam działać także w regionie Europy. Tu chodzi o przyszłość. Nie możemy robić biznesu na postoswieckim układzie firm. Musimy to robić przez polskie czempiony narodowe.

Zwrócił się tez do premierów:

Dziękuję premierowi Morawieckiemu i Sasinowi, bo to bardzo ważne dla nas wszystkich.

Czytaj także: Premier: Fuzja Orlenu i Lotos ważna dla gospodarki

