Obajtek: Niemcy znów stawiają na gaz z Rosji

Dziś w rurociagu „Drużba”[ros. Przyjaźń – przyp. Red.] do niemieckiej rafinerii Schwedt płynie rosyjska ropa. Czy rząd z tym coś robi? Nic! - mówił w programie „Gość Wiadomości wPolsce24” Daniel Obajtek, europoseł PiS, były prezes PKN Orlen.

Więcej, premier na konferencji prasowej po wizycie kanclerza Niemiec mówi, że będzie pomagał Niemcom w zakresie infrastruktury przesyłowej. Więc on nie wie – albo doskonale wie, że tam płynie rosyjska ropa! - alarmował Daniel Obajtek.

Może Państwo w przyszłości odtworzycie to, co teraz powiem i przekonacie się, czy miałem rację. Tylko czekać, jak przez [gazociąg – red.] Nord Stream I i Nord Stream II poleci gaz rosyjski, choć będą przekonywać, że to jest „inny” gaz. Tak samo jak teraz robią z ropą – mówią, że to jest ropa kazachska. Ona tylko w papierach jest z Kazachstanu - wskazywał były prezes Orlenu.

Już dziś Niemcy rozbudowują rurociągi, rzekomo mające służyć do przesyłania wodoru, ale paliwem przejściowym ma być gaz; już budują elektrownie ponoć wodorowe, ale te elektrownie nigdy nie będą wodorowe, bo nie ma takich możliwości technicznych i finansowych, by zapewnić tyle wodoru. To będą elektrownie na na gaz płynący z Rosji – przestrzegał polityk PiS.

Oprac. Sek

