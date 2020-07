Bank Pekao dołącza do Huawei AppGallery

PeoPay jest już dostępny w Huawei AppGallery. Aplikacja Pekao będzie docelowo zintegrowana z Huawei Mobile Services, a co za tym idzie - dostępna również na najnowszych smartfonach i tabletach tej marki. Posiadacze PeoPay na urządzeniach Huawei będą mogli skorzystać z promocji w banku

Aplikacja mobilna Banku Pekao na urządzeniach Huawei jest na razie dostępna w Google Mobile Services. Kolejnym etapem będzie pełna integracja PeoPay z autorskim ekosystemem marki - Huawei Mobile Services (HMS). Dzięki temu z AppGallery będą mogli ją pobrać również użytkownicy najnowszych urządzeń opartych o HMS.

Bank Pekao, jedna z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, dołącza do AppGallery – to kolejny powód do dumy dla nas i potwierdzenie naszych dążeń do ciągłego udoskonalania oferty AppGallery. Już wkrótce, po pełnej integracji aplikacji z HMS, również użytkownicy naszych najnowszych smartfonów i tabletów Huawei będą mogli korzystać z możliwości, jakie oferuje aplikacja PeoPay – mówi Witold Walczak, dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska.

Wygoda i bezpieczeństwo naszych klientów są dla nas na pierwszym miejscu. Pracujemy nad stworzeniem ekosystemu, w którym dostępność naszych produktów i usług w kanałach zdalnych będzie na wyciągnięcie ręki. Obecność naszej aplikacji w AppGallery ułatwi bankowanie grupie osób korzystających ze smartfonów Huawei. Nasze rozwiązania kierujemy zarówno do obecnych klientów, jak i tych, którzy poprzez kanały zdalne będą chcieli nimi zostać - zakładając konto za pomocą selfie – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor innowacji i płatności w Banku Pekao S.A.