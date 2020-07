Premier: nie widzimy podstaw do warunkowania wypłat z funduszu transformacji

Polska nie widzi podstaw do obecnie stawianych warunków dotyczących wypłat z funduszu na transformację energetyczną - poinformował przed rozpoczęciem szczytu UE premier Mateusz Morawiecki.

Propozycja na posiedzenie Rady Europejskiej przewiduje, że aby mieć dostęp do tych funduszy, należy się zobowiązać do celu neutralności energetycznej.

Nie widzimy podstaw do tak formułowanych warunków wypłat związanych ze zmianami w zakresie transformacji energetycznej. Wskazujemy na to, że Polska dokonała ogromnego wysiłku w zakresie przejścia w kierunku energetyki opartej o źródła odnawialne, ale jednocześnie podkreślamy, że musi się to odbywać w przyspieszonym, ale rozsądnym tempie” - powiedział w Brukseli szef rządu.