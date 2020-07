Wyniki KGHM bardzo dobre. Marcin Chludziński gratuluje Obajtkowi

Połączenie na rynku energetycznym Orlenu i Lotosu to dobry ruch. Daje to duży potencjał kapitałowy i biznesowy, szanse na większą ekspansję zagraniczną. To także dużo synergii biznesowych. Gratuluje zarządom Orlenu i Lotosu- mówi Przes KGHM S.A. Marcin Chludziński

W piątek, prezes KGHM S.A. Marcin Chludziński był gościem Parkietu na Twitterze i wziął udział w Q&A, odpowiadając na pytania intrnatutów. Przedstawiamy wam pytania, jakie zadano oraz odpowiedzi, jakich udzielił Marcin Chludziński:

1.Jak Prezes zapatruje się na przejmowanie przez Orlen kolejnych spółek – Lotos, Energa, PGNiG? Czy KGHM może uczestniczyć w podobnych operacjach, np. łącząc się z firmami górniczymi czy energetycznymi?

M.Chludziński: Każde przejęcie, które daje synergie biznesowe, większą siłę kapitałową i rozwój to dobra decyzja. Tak też oceniam działania Orlenu w kontekście innych spółek.

2.Co Pan sądzi o konsolidacjach na rynku energetycznym vide Orlen, Lotos?

M.Chludziński :Ten ruch oceniam jako dobry, daje to duży potencjał kapitałowy i biznesowy, szanse na większą ekspansję zagraniczną. To także dużo synergii biznesowych. Gratuluje zarządom Orlenu i Lotosu.

3.KGHM pod kątem produkcji srebra zajął w 2019 drugie miejsce na świecie. Jakie są prognozy na ten rok? Będzie atak na pozycję lidera?

M.Chludziński: Cieszy nas 2. miejsce na świecie, jeśli chodzi o produkcję srebra. Walczymy o najwyższe wyniki produkcyjne.

4.Jak koronawirus wpłynie na roczne wyniki KGHM?

M.Chludziński: Nie widzimy istotnego wpływu koronawirusa na dotychczasowe operacje. Dzięki wcześnie wprowadzonym procedurom i dyscyplinie pracowników mamy niską skalę zachorowań. Codziennie walczymy, by to się utrzymywało.

5.Jak wygląda sytuacja finansowa po pierwszym półroczu 2020 roku?

M.Chludziński: Sprawozdanie za I półrocze publikujemy w sierpniu. Wyniki za I kw. są bardzo dobre i zgodne z założeniami. Istotne jest, że utrzymujemy plany produkcyjne oraz sprzedażowe. Popyt na miedź i srebro utrzymują się.

6.To trzeci rok, kiedy KGHM S.A. nie wypłaca dywidendy. Czy w 2021 r. jest możlwy powrót do wypłat?

M.Chludziński: Przyglądamy się sytuacji rynkowej. Pozostajemy spółką dywidendową, wszystko zależy od rozwoju sytuacji w tym roku. Cieszy nas wzrost kursu akcji.

7.Jaki jest plan na drugą połowę roku i 2021?

M.Chludziński: Realizujemy naszą strategię, czyli 4E: elastyczność, efektywność, e-przemysł i ekologia. Dzięki temu, choć cały czas pracujemy w zagrożeniu epidemicznym, naszym dużym sukcesem jest utrzymanie produkcji i sprzedaży w takich warunkach. Walczymy dalej.

8.Jak pandemia wpłynęła na strategię firmy?

M.Chludziński: Działanie mimo wysokiej zmienności i nieprzewidywalności gospodarki/koniunktury to podstawa naszej strategii z 2018 r. Dzięki temu przeszliśmy przez 2019 z dobrymi wynikami mimo wojen handlowych. To pomaga też realizować plany w 2020 mimo pandemii.

9.Czy miedź może wrócić do rekordowych poziomów rzędu 10 tys. $ ? Jeśli tak, to kiedy?

M.Chludziński: Analitycy wskazują, że w długim terminie popyt na miedź będzie wysoki, ale notowania surowca zależą od wielu czynników, jak geopolityka.

8.Analitycy prognozują na ten rok spadek cen miedzi do 5710 USD.

M.Chludziński: Zależy którzy, opinii na rynku jest wiele. Jak dotąd cieszy nas wzrost cen i utrzymywanie się notowań na wysokim poziomie względem I półrocza. Jest zgoda na rynku, że w długiej perspektywie popyt będzie się utrzymywać. Miedź to metal przyszłości.

9.Jak koronawirus dotknął zagranicznych aktywów KGHM? Zwłaszcza w Chile, które jest na 6 miejscu na świecie pod względem liczby zakażeń.

M.Chludziński : Sierra Gorda cały czas produkuje mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Rząd chilijski na bieżąco ocenia sytuację w kopalniach i pozwala lub nie na prowadzenie produkcji. Nasz projekt jako jeden z nielicznych bez uwag przechodzi kontrole i produkuje zgodnie z planem.

10.Czy w Sierra Gorda też będzie strajk?

M.Chludziński: Jednym z naszych priorytetów jest dialog społeczny oraz partnerskie relacje ze stroną społeczną. To prowadzi do utrzymania produkcji i ten cel udaje nam się osiągać. To duża zasługa polskich zarządzających w Chile.

11.Kiedy możemy spodziewać się osiągnięcia rentowności przez kopalnię Sierra Gorda?

M.Chludziński: Wynik operac. Sierra Gorda jest już zadowalający. Produkujemy znacznie więcej, redukujemy koszty. Na wynik netto wpływa historyczna pożyczka zaciągnięta od właścicieli.

12.Jakie cele stawia sobie KGHM jeśli chodzi o OZE?

M.Chludziński : Do 2030 r. 50 proc. energii ma pochodzić ze źródeł własnych i odnawialnych. Pierwsze farmy fotowoltaiczne są w budowie, kolejne przygotowujemy.

13.Jakie znaczenie ma dla KGHM Urban Mining? Ile procent pozyskiwanego surowca pochodzi ze źródeł „miejskich”? Czy KGHM ma plany rozwojowe odnośnie tego sposobu pozyskiwania surowca?

M.Chludziński: To szansa, z której już korzystamy. Ok. 10% prod. to przetwarzanie złomów. Uruchomiliśmy pierwszy piec do przetopu złomu:WTR. Planujemy zwiększać wolumen przerobu i odzyskiwać także inne metale.

14.KGHM S.A. ogłosił start nowego projektu - aplikacji turystycznej. Skąd pomysł na zastosowanie aplikacji mobilnej? Jaki jest cel tego projektu? Czy samorządy chętnie włączają się w akcję? Jakie miejsca można zwiedzać?

M.Chludiński: CSR, wpółpraca z samorządami, to część naszego DNA. Działamy w konkretnym miejscu i chcemy je pokazać w sposób przystępny i nowoczesny. Stąd aplikacja naMIEDZI, która jest dostępna w Appstore i GooglePlay.

15.Czy są teraz jakieś ciekawe aktywa w branży na sprzedaż? Czy obserwujecie w ogóle rynek zagraniczny pod kątem przejęć?

M.Chludziński: Teraz koncentrujemy się na optymalizacji aktywów zagranicznych oraz rozwoju aktywów w Polsce. W kraju widzimy ogromny potencjał rozwoju.

16.Czy rzeczywiście nadchodzi „age of copper”? Metal ma być niezbędny w samochodach elektrycznych, sieciach 5G, inwestycjach w zieloną energetykę – co oznaczałoby duży wzrost popytu. Jakie są Wasze długoterminowe prognozy popytu?

M.Chludziński: Wszystkie te branże to wzrost popytu na miedź i srebro. Pojawiło się też nowe zastosowanie - dzięki biobójczym właściwościom tych metali - to nowa gałąź biznesu. Bardzo opłacalne będzie mieć miedź.

17.Kiedyś były pomysły notowania KGHM International jako osobnej spółki na giełdzie, np. w Londynie czy Toronto. Czy wrócicie kiedyś do tych planów?

M.Chludziński: Nie mamy jak na razie takich planów.

18.Czy są szanse na budowę nowej kopalni w okolicy Bolesławca? Ile musiałaby kosztować miedź, żeby budowa tej kopalni była opłacalna?

M.Chludziński: Obecnie nie planujemy nowych inwestycji na tamtym terenie, cały czas analizujemy sytuację rynkową w kontekście warunków makro.

19.W 2019 roku zwiększyliście produkcję miedzi i srebra o kilkanaście proc. Zapowiadał Pan, że w tym roku mimo Covid-19 też chcecie powiększyć produkcję. Czy Pan to podtrzymuje? Jaki może to być wzrost?

M.Chludziński: Nasz strategiczny cel to produkcja górnicza rzędu 450 tys. ton rocznie w Polsce. Na tym się koncentrujemy.

20.Jaka jest strategia KGHM dla spółki Interferie? KGHM ma ok. 70% akcji w tej spółce, która na GPW notowana za ułamek wartości posiadanych nieruchomości. Może należałoby poszukać inwestora branżowego (np. sieci hoteli) lub wycofać spółkę w giełdy?

M.Chludziński: Pracujemy nad strategią dla aktywów hotelowych/uzdrowiskowych. Rozpatrujemy różne warianty.

21.Czy będą obligacje dla detalu?

M.Chludziński: Ta opcja jest analizowana, ale na razie nie mamy potrzeb kapitałowych związanych z emisją obligacji detalicznych. Cieszy nas, że inwestorzy indywidualni darzą nas takim zaufaniem i zainteresowaniem.

22.Jak Pan ocenia grę Zagłębia w tym sezonie?

M.Chludziński : Oceniam bardzo dobrze. Priorytetem jest pokazywanie młodych zawodników z naszej akademii. Np. Bartosz Białek jest wyceniany teraz na 6 mln zł. Walczymy o więcej i czekamy na więcej.

