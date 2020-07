Toyota wprowadza nowe logo

Toyota Motor Europe wprowadza nową identyfikację wizualną, w tym nową wersję logotypu firmy oraz czcionki i typografii. W ten sposób Toyota sygnalizuje transformację z producenta samochodów w dostawcę szeroko rozumianej mobilności

Nowy design został opracowany z myślą o coraz bardziej różnorodnych klientach, których Toyota pozyskuje w związku z nieustannym poszerzaniem zakresu produktów i usług mobilnych. Identyfikacja wizualna pozwala zachować spójność zarówno na wszelkiego rodzaju ekranach i urządzeniach mobilnych, jak i na fizycznych przedmiotach i płaszczyznach.

Projekt wizualny Toyoty wprowadzany w Europie został opracowany z myślą o przejrzystości i prostocie i opiera się na czterech podstawowych zasadach. Są to: patrzenie w przyszłość, synchronizacja z urządzeniami mobilnymi, wrażenia klasy premium oraz spójność dla wszystkich działów, jednostek biznesowych i submarek.

Nowe logo marki Toyota otrzymuje dwuwymiarowy design pozbawiony znaku słownego „Toyota”. Utrzymanie nazwy marki w logotypie nie jest konieczne, ponieważ emblemat Toyoty jest dobrze znany w całej Europie. Nowe logo jest proste, przejrzyste i nowoczesne. Zostało doskonale przystosowane do przestrzeni cyfrowej, a jednocześnie wygląda równie efektownie w świecie fizycznym. Nowe logo będzie stosowane we wszystkich formach komunikacji, zaś obecny emblemat nadal będzie montowany na samochodach. Toyota utrzyma dotychczasową identyfikację graficzną stacji dealerskich w Europie. Zostanie ona jednak zweryfikowana z myślą o nowej strategii dla sieci dealerskiej Toyoty na 2025 rok.

Wprowadzany właśnie do użytku projekt wizualny obejmuje nową unikalną typografię oraz specjalnie opracowaną czcionkę Toyota Type, przystosowaną do wszelkich możliwych zastosowań on-line i w druku. To ułatwi rozwój marki w internecie oraz budowę systemu sprzedaży on-line na europejskim rynku.

Nowy logotyp zwiększa przejrzystość i ujednolica identyfikację wizualną Toyoty na różnych polach działalności. W tym samym celu Toyota wprowadza zmiany w nazwach niektórych jednostek biznesowych. Toyota Insurance Management otrzymuje nazwę Toyota Insurance Services, która jest lepiej dostosowana do wciąż rozwijających się usług internetowych i mobilnych. Program sprzedaży samochodów używanych Toyota Plus zmienia nazwę na Toyota Approved Used.

Opracowaliśmy nową identyfikację wizualną Toyoty z myślą o świecie jutra. Skupiliśmy się na nieustannym rozwijaniu kontaktu z klientami, aby jak najskuteczniej, na bieżąco informować ich o szybkim rozwoju Toyoty w najważniejszych dziedzinach – zelektryfikowanych samochodów, usług mobilnych i sprzedaży internetowej. Nowy design został opracowany, by ułatwić dotarcie do klientów na wielu różnych płaszczyznach kontaktu z marką. Po raz pierwszy zetkniemy się z nim przy okazji premiery innowacyjnego miejskiego hatchbacka Yarisa Hybrid czwartej generacji – powiedział Didier Gambart, wiceprezydent ds. sprzedaży, marketingu i doświadczeń klientów Toyota Motor Europe.

Toyota/KG