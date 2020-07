Rzeczniczka PiS: Tak Platforma ma, bo inaczej nie umie

Zatrzymywanie sprawców należy od organów ścigania, nie do polityków. Opozycja stara się przedstawić sprawę Sławomira Nowaka w kontekście politycznym. To jest absurdalne - oceniła w czwartek rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska

Sławomir Nowak, b. minister transportu oraz b. szef ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor został w środę decyzją warszawskiego sądu aresztowany na trzy miesiące. We wtorek były polityk usłyszał zarzut kierowania w okresie od października 2016 r. do września 2019 r. zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Nowak jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać 1,3 mln zł.

W audycji w Polskim Radiu 24, gdzie gościła rzeczniczka PiS, przywołano wypowiedź przewodniczącego PO Borysa Budki, który w czwartek na antenie Polsat News odnosząc się do sprawy Nowaka mówił, że mogło dojść do podsłuchiwania polityków opozycji także w kontekście wyborów prezydenckich.

Jeśli chodzi o kwestię zatrzymania, aresztowania Sławomira Nowaka, to ja nie wiem nic ponad to, o czym mówią, donoszą media, nie znam akt sprawy - zastrzegła Czerwińska. Gdyby ktoś mnie pytał, czy zatrudniłabym Sławomira Nowaka u siebie w firmie, to na pewno takiej rekomendacji bym nie udzieliła - dodała.