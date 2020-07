Pekao leasing przekazało dwa samochody dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Pekao Leasing, na początku czerwca przekazało dwa następne samochody dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Zegrza na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej. Skoda Rapid oraz Opel Vivaro to auta, które spółka przeznacza dla instytucji, które zaangażowane są w walkę z koronawirusem

W walce z Covid-19 oprócz służby zdrowia i władz, bierze również udział policja i wojsko. Dostarczają środki ochronne do szpitali czy osób starszych, które są najbardziej podatne na zarażenie, a nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie odpowiedniej ochrony. 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy z Zegrza przy udziale Wojsk Obrony Terytorialnej od ponad kilkunastu tygodni, w ramach operacji „Odporna wiosna”, dostarcza maseczki ochronne oraz inne, niezbędne artykuły.

Pekao Leasing postanowiło wesprzeć Wojska Obrony Terytorialnej. By pomóc im w podejmowanych przez nich działaniach związanych z przeciwdziałaniem koronawirusa, spółka podarowała im dwa samochody. Auta będą wykorzystywane do transportu zespołów wymazowych, żywności i leków, przewozów kombatantów oraz osób wymagających opieki. Będą również służyły do logistycznego zabezpieczania domów pomocy społecznej czy przewozu i dystrybucji materiałów z Agencji Rezerw Materiałowych.

– Tym razem, za pośrednictwem 26 WOG z Zegrza, wspieramy Wojska Obrony Terytorialnej i przekazaliśmy im dwa samochody marki Skoda Rapid i Opel Vivaro. Pojazdy będą wykorzystywane do codziennych działań związanych z operacją „Odporna Wiosna”. Jesteśmy pełni podziwu dla służby zdrowia, ale również dla żołnierzy, którzy codziennie dostarczają najbardziej potrzebującym paczki z artykułami ochronnymi czy żywnością i mamy nadzieję, że samochody będą im dobrze służyły – mówi Członek Zarządu Pekao Leasing Bartosz Węsierski

