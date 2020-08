Symboliczny mural o Bitwie Warszawskiej w centrum Warszawy [GALERIA]

Wystawę „1920 Wojna Światów” i mural prezentujący „przełomową bitwę w dziejach świata” odsłonięto w centrum Warszawy. Patronem jest KGHM Polska Miedź S.A oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W niecodzienny sposób KGHM Polska Miedź S.A we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło uczcić pamięć o Bitwie Warszawskiej 1920 roku. W tym roku mija sto lat od jednego z największych triumfów odniesionych przez Polaków i zarazem bitwy, która odmieniła losy świata. Według historyków zatrzymanie pod Warszawą pochodu armii bolszewickiej uratowało demokratyczną Europę.

Wystawa „1920 Wojna Światów” / autor: facebook.com/CudnadwislaPL

W okolicy Ronda ONZ w Warszawie na jednym z budynków odsłonięto właśnie ogromnych rozmiarów mural nawiązujący do wydarzeń sprzed stu lat. To prawdziwy powód do dumy dla Polaków, dlatego chcemy godnie uczcić pamięć o Bitwie Warszawskiej – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A

Symboliczny mural nt. Bitwy Warszawskiej 1920 odsłonięto w centrum Warszawy / autor: twitter.com/kghm_sa

Celem działań podejmowanych przez KGHM jest uczczenie pamięci o polskiej wygranej, edukacja i rozbudzenie zainteresowania tamtymi wydarzeniami szczególnie wśród młodzieży. Wystawa jak i sam mural są utrzymane w stylistyce komiksowej, prezentują najważniejsze wątki i postaci związane z Bitwą Warszawską.

Wystawa „1920 Wojna Światów” / autor: facebook.com/CudnadwislaPL Wystawa „1920 Wojna Światów” / autor: facebook.com/CudnadwislaPL

