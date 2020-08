Fundusz Trójmorza prze naprzód. Dołączą dwa nowe kraje

To wielka szansa dla Polski, wielka szansa do tego, żeby się rozwijać. Forum Wizja Rozwoju to szansa, by porozmawiać – powiedziała we wtorek podczas drugiego dnia Forum Wizja Rozwoju w Gdyni Beata Daszyńska-Muzyczka – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

Inicjatywa Trójmorza skupia 12 krajów położonych między trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Obejmuje 29 proc. terytorium Unii Europejskiej, 25 proc. jej ludności i generuje prawie 20 proc. jej PKB. Mimo geograficznej bliskości, kraje Trójmorza są nadal relatywnie słabo ze sobą związane gospodarczo, a w porównaniu do krajów Europy Zachodniej pod względem infrastruktury dzieli je przepaść.

Trzy główne obszary współpracy w tym zakresie to energetyka, technologie cyfrowe i transport. W czasie debaty „Trójmorze jako obszar gospodarczy. W kierunku budowy bliższych powiązań” zarysowano aktualny obraz trójmorskich relacji gospodarczych, a także omówiono przykłady działań na rzecz ich wzmocnienia.

Czasy Covidu pokazują jak ważna jest współpraca i zaufanie, jak wiele możemy osiągnąć dzięki partnerskiej współpracy. Państwa Trójmorza to nie za wielkie państwa, ale cały ten region to ponad 112 mln ludzi. Lubię to porównanie, że to tyle co w Rosji, tylko teren mniejszy. Ciągle brakuje nam połączeń i rozbudowy infrastruktury na osi Północ-Południe. Dziś budowa takiej infrastruktury ma ogromne znaczenie, bo być może będzie to dla nas kamień węgielny pod silną rozbudowę, bo będzie to ważny łańcuch logistyczny – powiedziała prezes BGK.

My jako BGK w 2017 roku wyszliśmy z inicjatywą jak pomóc tak ważnej inicjatywie jako instytucja finansowa. Stąd inicjatywa Funduszu Trójmorza. Spędziliśmy wiele czasu podróżując i przekonując, byśmy założyli taki fundusz i jak ważny on jest – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego – Na najbliższym szczycie w Tallinie będziemy opowiadać jakie projekty konkretnie wejdą w życie. Proszę obserwować, bo to nie są tylko te mosty, a większa współpraca i co możemy osiągnąć razem. To, że te inwestycje będą wspólnie robione, buduje przede wszystkim wspólnotę społeczną – dodała.