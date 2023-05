Impact 2023 zakończony. Oto co się działo

Zakończył się Impact‘23 - wydarzenie poświęcone zmianom społeczno-gospodarczym i nowym technologiom. W tym roku szczególnie dużo uwagi poświęcono sztucznej inteligencji

Bardzo dobra organizacja, światowy poziom, ważne i ciekawe tematy, pierwszy garnitur gości, a wszystko okraszone sosem cieszącej oko oprawy. W liczbach to 8 scen, ponad 600 speakerów, 23 ścieżek tematycznych, warsztaty dla liderów biznesu i ponad 5000 uczestników – to w skrócie: kongres IMPACT’23.

Gwiazdą wydarzenia była m.in. Natalie Portman, aktorka, autorka i zdobywczyni Oscara. W Polsce na ponad 7 milionów dzieci przypada nieco ponad 500 psychiatrów dziecięcych. Ponadto ostatnie badania pokazują, że nawet ponad 8 proc. dzieci w Polsce próbowało odebrać sobie życie. Natalie Portman napisała niedawno książkę „Bajki” i dochód ze sprzedaży „Bajek” właśnie zostanie przekazany Fundacji TVN, która przy wsparciu tych środków będzie rozwijać projekt #zdrowiewgłowie. Drugą międzynarodową sławą był Nassim Nicholas Taleb, autor głośnej książki „Czarny Łabędź”.

W wydarzeniu wzięli udział także premier Mateusz Morawiecki, który udzielił, chwilami niełatwego, wywiadu komentatorowi ekonomii europejskiej, Martinowi Sandbu. Premier podkreślał, że Polska może być fundamentem transatlantyckiej jedności. Jak też podkreślił, nie do końca jest przekonany, że europejskie elity na stałe odwróciły się od Rosji. „Na razie idą w dobrym kierunku, więc tu oddam im trochę kredytu zaufania, że nie powrócą do dawnych praktyk i układów (z Rosją – red.)”. Ocenił też, że mimo wszystko nie można na Chiny patrzeć tak samo jak na Rosję, ponieważ mimo bycia supermocarstwem Chiny nie są agresorem. Pozostaje tylko czekać na rozwój wydarzeń wokół Tajwanu, wtedy będzie dopiero pewność. Premier Morawiecki zaznaczył również, że chciałby zakończyć wątek KPO i konfliktu z KE jak najszybciej, ponieważ „są większe rzeczy do wygrania przez Polskę razem z Europą” i dlatego Komisja powinna to w końcu sobie uświadomić. Odnośnie zielonej transformacji stwierdził jasno: „Nie można zostawić biednych ludzi samym sobie. Koszty będą za duże”.

W podobnym tonie na scenie wystąpił tez Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister Aktywów Państwowych, który podkreślał: „Jesteśmy za transformacją energetyczną, ale w wymiarze możliwym do zrealizowania społecznie”.

Udział w wydarzeniu wziął tez minister Janusz Cieszyński, który podsumował ostatnich 10 najważniejszych zmian cyfrowych w usługach administracji w Polsce. Nie mogło zabraknąć także Waldemara Budy, ministra Rozwoju i Technologii, który opowiadał także o tym jak technologie pomagają miastom optymalizować koszty i lepiej nimi zarządzać. Spółki państwowe reprezentowali tez m.in. Leszek Skiba, prezes Pekao, Dariusz Szwed, prezes PKO BP, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, czy Paweł Borys, prezes PFR. Lista ważnych i ciekawych gości cięgnie się niemal bez końca.

Impact gościł także Valerie Jarret, szefową Fundacji Obamy, która była starszym doradcą prezydenta Baracka Obamy za jego kadencji (w latach 2009-2017). Dzieląc się swoimi doświadczeniami z tego czasu, podzieliła się z publicznością prywatnymi szczegółami swojej relacji z prezydentem, a także obaw i wyzwań stojących przed doradzaniem najsilniejszemu człowiekowi świata w ważnych momentach, które mogły mieć wpływ nie tylko na USA, ale też na inne kraje.

Gościem był też Mark Brzeziński, który pochwalił Polaków za decyzję o stawianiu na amerykańską firmę Westinghouse i wyborze SMR. „To nie są tanie rzeczy, chylę czoła przed Polakami za sięgnięcie głęboko do swoich kieszeni dla odcięcia się od surowców Rosji i transformacji energetycznej, ale ta decyzja to spokój energetyczny na przyszłe pokolenia” – powiedział.

Lista przedstawicieli biznesu, polskiego i międzynarodowego, po stronie prelegentów nie pozostawia złudzeń. Niemal każdy z uczestników podkreślał, jak ważne w tym co się robi jest samo słowo „impact” (ang. tłumaczone wprost: „uderzenie”, ale rozumieć należy jako „wpływ”). A posiadanie na coś wpływu staje się tym ważniejsze w czasach rewolucji i turbulencji wojennych, których także doświadczamy. Ogółem, jeśli odnieść się do wcześniejszych zapowiedzi organizatorów, że cały biznes na światowym poziomie będzie na Impact, to faktycznie, można było odnieść wrażenie, że tak było. Oby to był dobry wpływ, bo wyzwania gospodarcze i cywilizacyjne, w wyniku wojny, pandemii oraz u progu nowej rewolucji przemysłowo-technologicznej tylko się piętrzą, a konkretne rozwiązania są już teraz pilnie potrzebne.

Maksymilian Wysocki