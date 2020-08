CPK może wykreować nawet 95 tys. miejsc pracy

W szczytowym momencie program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego wykreuje w Polsce 95 tys. miejsc pracy. Wartość dodana PKB brutto, którą da ta inwestycja gospodarce, wyniesie 126 mld zł - powiedział w Radiu Gdańsk wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała był w środę gościem Radia Gdańsk.

Jego zdaniem pandemia koronawirusa będzie miała pozytywny wpływ na realizację projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK jeszcze przez kilka lat, do roku 2027, to tak naprawdę nie jest działające lotnisko, tylko wielki program inwestycyjny. W warunkach spowolnienia gospodarczego (…) znacznie łatwiej prowadzi się inwestycje - są niższe ceny i więcej chętnych kontrahentów szukających zleceń. Z drugiej strony takie inwestycje publiczne są potrzebne, żeby pobudzić gospodarkę” - mówił w RG Horała.

Horała podkreślił, że samo lotnisko jest jedną czwartą wartości programu inwestycyjnego, a trzy czwarte to nowe szlaki komunikacyjne, przede wszystkim kolejowe.

W szczytowym momencie ten program inwestycyjny wykreuje w Polsce 95 tys. miejsc pracy. Wartość dodana PKB brutto, który wygeneruje ta inwestycja w polskiej gospodarce, to 126 miliardów złotych. Mówimy tylko o fazie budowy, bo zupełnie czymś innym, dużo trudniejszym do oszacowania, jest wpływ na gospodarkę wynikający z tego, że będziemy mieli to lotnisko i system komunikacyjny” - zauważył wiceminister infrastruktury.