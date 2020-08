Straż graniczna szuka... pilotów!

Straż Graniczna kupuje i modernizuje już posiadane statki powietrzne, które są przeznaczone zarówno do ochrony granic kraju jak i w misjach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej - Frontex. SG planuje także budowę kolejnej bazy lotniczej i szuka m.in. kandydatów na pilotów.

Jak informuje ppor. SG Anna Michalska, do końca roku Straż Graniczna będzie dysponowała 18 statkami powietrznymi. W skład floty SG będą wchodziły: dwa samoloty L 410 UVP-E20, samolot PZL-M28, samolot M-20 Mewa, dwa samoloty ES-15 Stemme, cztery samoloty PZL-104MF Wilga 2000, śmigłowiec W-3AM Anakonda, śmigłowiec R44 Robinson, śmigłowiec H 135 Airbus oraz pięć śmigłowców PZL-Kania.

Część z nich, jak np. śmigłowce H-135 Airbus oraz R 44 Robinson o łącznej wartości 50 mln zł flotę SG zasiliło w ubiegłym roku. W tym samym czasie śmigłowiec Straży Granicznej PZL W-3 AM Anakonda został wyposażony w nowoczesny system obserwacji lotniczej o wartości prawie 5 mln zł.

Jak zapewnia SG, już za kilka tygodni do służby trafią najdroższe jak do tej pory statki powietrzne w Straży Granicznej – dwa samoloty L 410 UVP-E20 - ich zakup to koszt 110 mln zł.

„Flota powietrzna Straży Granicznej jest konsekwentnie rozwijana i modernizowana, i obecnie jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Realizowane od kilku lat inwestycje - zakupy statków powietrznych oraz unowocześniane tych już posiadanych – to kroki milowe w historii lotnictwa SG” - zaznaczyła w piątek w rozmowie z PAP Michalska. Tego dnia obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego.

Michalska podkreśla również, że flota SG wyposażona jest w najnowsze w skali Polski i Europy systemy obserwacji lotniczej dalekiego zasięgu, najnowocześniejsze radary z aktywnym skanowaniem elektronicznym Active Electronically Scanned Array (AESA) typu AESA. „Samoloty, które jesienią trafią do formacji, będą wyposażone w modem łączności satelitarnej, automatyczne systemy identyfikacji jednostek nawodnych AIS (Automatic Identification System) i poszukiwacz kierunkowy rozbitków (Directional Finders System).

W przyszłych latach SG chce wymienić cztery samoloty PZL-104MF Wilga 2000 oraz cztery śmigłowce PZL-Kania na - jak zaznacza - nowoczesne statki, „spełniające współczesne potrzeby w ochronie granicy państwowej”.

Na lotnisku w Mińsku Mazowieckim ma powstać nowoczesna baza lotnicza. Podobna powstała w ubiegłym roku na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo. Składa się ona z wielkopowierzchniowego hangaru, zaplecza magazynowo-technicznego oraz zaplecza administracyjno-socjalnego.

Jak podkreśla ppor. SG Anna Michalska, statki powietrzne Straży Granicznej ochraniają nie tylko granice Polski, ale są również wykorzystywane w misjach Frontexu. „Biorą też udział w akcjach poszukiwawczych zaginionych osób, wykorzystywane są podczas akcji ratowniczych. W tym roku śmigłowce Straży Granicznej PZL-Kania brały udział w akcji gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz pomocy powodzianom na Podkarpaciu” - wymieniła.

SG podkreśla również, że inwestuje także w szkolenie personelu lotniczego i technicznego. Jak dodaje, Biuro Lotnictwa SG posiada własny certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego (ATO) Lotnictwa Straży Granicznej, na bazie którego szkoli pilotów śmigłowców oraz pilotów samolotów.

„W związku z dynamicznym rozwojem pionu lotniczego Biuro Lotnictwa Straży Granicznej poszukuje zarówno wśród funkcjonariuszy jak i też wśród osób spoza formacji kandydatów na pilotów, mechaników i specjalistów ds. zarządzania ciągłą zdatnością do lotu” - informuje Michalska.

16 września 2019 r. reaktywowano Biuro Lotnictwa SG jako samodzielną komórkę organizacyjną w strukturze Komendy Głównej SG. Wcześniej funkcjonowała ona w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej SG.

Obecnie statki powietrzne SG stacjonują w 4 wydziałach lotniczych na terenie Polski. Dodatkowo Lotnictwo SG posiada własną bazę, w której realizowane są obsługi eksploatowanych statków powietrznych. Personel Biura Lotnictwa Straży Granicznej składa się nie tylko z pilotów ale też z mechaników obsługi, operatorów systemów pokładowych, specjalistów do spraw operacji lotniczych, specjalistów do spraw zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych, specjalistów do spraw administracji i zaopatrzenia oraz kadry dowódczej.

PAP/ as/