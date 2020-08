Rośnie zadłużenie wśród mikroprzedsiębiorców

Zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych przed pandemią koronawirusa w lutym wynosiło ok. 5 mld zł, po sześciu miesiącach wzrosło o 940 mln zł i sięga ponad 6 mld zł - podał Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że zadłużenie mikroprzedsiębiorców rośnie m.in. przez nierzetelnych kontrahentów.

Co czwarty z ankietowanych w sierpniu przedsiębiorców z sektora MŚP zwraca uwagę na ich nieetyczne zachowanie, najczęściej niepłacenie w terminie bądź wydłużenie w nieskończoność terminów płatności. A wszystko „przez pandemię” - zwraca uwagę KRD.

Jak wynika z badania “Nieetyczne zachowania firm podczas pandemii” przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, co czwarta firma z sektora MŚP w czasie pandemii dostrzega nieetyczne zachowania swoich kontrahentów.

KRD informuje, że mikroprzedsiębiorcy częściej niż reprezentanci małych i średnich firm, informują o nieetycznych działaniach kontrahentów, w postaci żądań np. oferty lub obsługi ponad standard. 39 proc. badanych przedsiębiorców uważa, że takie zachowania są domeną przede wszystkim dużych firm i korporacji.

Wiele firm tłumaczy swoje zachowania pandemią. Według naszego najnowszego badania, 42 proc. ankietowanych mówi, że jeśli chodzi o nieetyczne działania kontrahentów, to nie ma znaczenia wielkość firmy. Co ciekawe, do najczęściej podawanych przykładów takich zachowań należy niewywiązywanie się ze zobowiązań, w tym terminów płatności. Na takie działanie wskazuje aż 46,5 proc. badanych, najczęściej producentów - powiedział, cytowany w informacji przesłanej PAP, Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów BIG.