Dworczyk: Premier zdecydował o udzieleniu pomocy Warszawie

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o udzieleniu Warszawie pomocy; we wtorek w KPRM odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z sytuacją w oczyszczalni ścieków „Czajka” - poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.

„W związku z prośbą Prezydenta Rafała Trzaskowskiego Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o udzieleniu pomocy dla miasta stołecznego Warszawy. Jutro odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego w Kancelarii Premiera” - napisał Dworczyk na Twitterze.

W sobotę doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie. W efekcie prowadzony jest tam awaryjnych zrzut ścieków do Wisły. W niedzielę rano Wody Polskie podały, że do rzeki po porannych opadach deszczu spływało wówczas ok. 8 tys. litrów nieczystości na sekundę – wcześniej było to ok. 3 tys. l/s.